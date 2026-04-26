Οι οπαδοί της Γκρασχόπερς τα έβαλαν με τη... LAFC και είχαν πολύ συγκεκριμένο λόγο γι' αυτό.

Μπορεί να αποτελεί την ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα Ελβετίας (27), ωστόσο το τελευταίο εξ αυτών χρονολογείται στο 2003, με την Γκρασχόπερς να έχει χάσει εδώ και χρόνια τον δρόμο των επιτυχιών. Φέτος, το κλαμπ της Ζυρίχης θα ψάξει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν την παραμονή στη Super League μέσω των μπαράζ, ενώ η πορεία προς τον τελικό του Κυπέλλου σταμάτησε στα ημιτελικά λόγω της ήττας από τη Σταντ Λωζάνη-Ουσί της Β' κατηγορίας!

Αγανακτισμένοι, οι οργανωμένοι οπαδοί άφησαν κενό το πέταλο στον αγώνα με τη Λουκέρνη, αφήνοντας εκεί μονάχα ένα τεράστιο πανό που έγραφε «άντε γα@@@ου LAFC»! Πού κολλάει η ομάδα του MLS, όπου αγωνίζονται παίκτες όπως ο Χέουνγκ-μιν Σον και ο Ούγκο Γιορίς; Σε αυτήν ανήκει ουσιαστικά το κλαμπ, με τους ιθύνοντες των Καλιφορνέζων να αποκτούν το 90% των μετοχών του συλλόγου πριν από δύο χρόνια υποσχόμενοι μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες δεν έγιναν ποτέ...