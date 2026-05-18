Τα φώτα της Νέας Φιλαδέλφειας έσβησαν, όμως η φιέστα τίτλου συνεχίστηκε για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και στα μπουζούκια με την κούπα να κάνει την εμφάνισή της πάνω στην πίστα!

Το γλέντι τίτλου καλά κρατεί για όλη την οικογένεια της ΑΕΚ. Μετά την φαντασμαγορική φιέστα της Νέας Φιλαδέλφειας, υπήρξε και συνέχεια σε νυχτερινή πίστα της Ιεράς Οδού όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και οι παίκτες της Ενωσης δήλωσαν... βροντερό παρών στο «τρίτο ημίχρονο» της πρωταθληματικής φιέστας! Με την κούπα να έχει την τιμητική της και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να δίνει τα συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου έγινε η... σέντρα στο γλέντι!