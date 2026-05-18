ΑΕΚ: «Κουπάτοι» και στα μπουζούκια!
Το γλέντι τίτλου καλά κρατεί για όλη την οικογένεια της ΑΕΚ. Μετά την φαντασμαγορική φιέστα της Νέας Φιλαδέλφειας, υπήρξε και συνέχεια σε νυχτερινή πίστα της Ιεράς Οδού όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και οι παίκτες της Ενωσης δήλωσαν... βροντερό παρών στο «τρίτο ημίχρονο» της πρωταθληματικής φιέστας! Με την κούπα να έχει την τιμητική της και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να δίνει τα συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου έγινε η... σέντρα στο γλέντι!
🏆 Ο Λάζαρος Ρότα ανέβηκε να τραγουδήσει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό παρέα με το τρόπαιο
📹 @dimitrisvergos #aekfc pic.twitter.com/QmSBcSRjrl— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 17, 2026
🏆 Συγχαρητήρια του Αργύρου στην ομάδα της ΑΕΚ.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 17, 2026
📹 @dimitrisvergos #aekfc pic.twitter.com/kKiEQaHui3
