Το υπέροχο post του Κυζιρίδη για τον γιο του: «Μια στιγμή που θα κουβαλάω για πάντα και κάποια μέρα, θα του τη πω αυτό...»

Η Χαρτς «καλπάζει» προς τον τίτλο του πρωταθλητή για πρώτη φορά μετά από 66 χρόνια με τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη να είναι εκ των πρωταγωνιστών και μετά τη νίκη επί της Ρέιντζερς, έφτασε ακόμα πιο κοντά στο όνειρο.

Ο 25χρονος εξτρέμ ήταν στο βασικό σχήμα και το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν ιδιαίτερο για τον ίδιο καθώς πριν τη σέντρα, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο έχοντας τον γιο του στην αγκαλιά του.

Ο ίδιος έκανε ένα συγκινητικό post με αφορμή αυτό, γράφοντας: «Χθες ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός αγώνας. Για πρώτη φορά, μπήκα στο γήπεδο κρατώντας τον γιο μου στην αγκαλιά μου. Μια στιγμή που θα κουβαλάω για πάντα, όχι για το αποτέλεσμα αλλά για εκείνον. Για το μικρό αγόρι που έχει ήδη αλλάξει ολόκληρο τον κόσμο μου χωρίς καν να το καταλάβει.

Κάποια μέρα, θα του το πω αυτό... αλλά χθες, απλώς τον κράτησα σφιχτά και το έζησα».