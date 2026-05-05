Η ανατροπάρα της Χαρτς κόντρα στη Ρέιντζερς, την έφερε ένα βήμα πιο κοντά στον ιστορικό τίτλο του πρωταθλητή και το Gazzetta αναλύει τι χρειάζεται για να τα καταφέρει.

Ήταν Μάιος του 1985. Πριν από 41 χρόνια όταν η Αμπερντίν του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έγινε η τελευταία ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σκωτία πριν ξεκινήσει ένα ιστορικό μονοπώλιο μεταξύ Ρέιντζερς και Σέλτικ. Όλα αυτά τα χρόνια, ο τίτλος αλλάζει από τη μπλε πλευρά της Γλασκώβης στην πράσινη και το αντίθετο, όμως φέτος, φαίνεται ότι η Χαρτς έχει πάρει τη πένα στα χέρια της.

Η ομάδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη είναι πιο κοντά από ποτέ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά τη νέα σπουδαία ανατροπή κόντρα στη Ρέιντζερς (2-1) μετά τη Χιμπέρνιαν, αυξάνοντας τη διαφορά στο +7 και διατηρώντας το +3 από τη Σέλτικ, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος.

Το Gazzetta βάζει κάτω τα νέα δεδομένα και σας εξηγεί πώς μπορεί το κλαμπ του Εδιμβούργου με φτάσει στην κορυφή του πρωταθλήματος μετά από 66 ολόκληρα χρόνια.

Το «δώρο» της Μάδεργουελ στην έδρα της Ρέιντζερς για την πρεμιέρα των Playoffs στη Σκωτία ήταν τεράστιας σημασίας για τη Χαρτς που από την πλευρά το... υποδέχθηκε με το διπλό στην έδρα της συμπολίτισσας Χιμπέρνιαν. Ωστόσο αυτή ήταν η μισή δουλειά καθώς η άλλη μισή ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (4/5).

Με μία σπουδαία ανατροπή, η ομάδα του Κυζιρίδη επικράτησε με 2-1 και εκτόξευσε τη διαφορά στο +7 από τη Ρέιντζερς, θέτοντάς την ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης τίτλου. Μία συνθήκη που χρειαζόταν η Χαρτς καθώς οι «μπλε» είχαν το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας λόγω του καλύτερου συντελεστή στα γκολ αλλά και της καλύτερης επίθεσης σε σχέση με τη Χαρτς (σε τρίτη μοίρα έρχεται και τα μεταξύ τους παιχνίδια).

Οπότε πλέον, η Χαρτς κοιτάζει τη Σέλτικ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση τριών βαθμών με τρεις αγωνιστικές να απομένουν. Πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα, πώς ο Έλληνας εξτρέμ μπορεί να γράψει ιστορία.

Η Χαρτς φιλοξενείται από τη Μάδεργουελ, στη συνέχεια υποδέχεται τη Φάλκιρκ και τελευταία αγωνιστική θα πάει στην έδρα της Σέλτικ. Από την άλλη, η Σέλτικ, έχει μπροστά της το σπουδαίο ντέρμπι με τη Ρέιντζερς, στη συνέχεια φιλοξενείται από τη Μάδεργουελ και τέλος έχει τη Χάρτς. Η διαφορά είναι ότι τα δύο ντέρμπι τα δίνει στην έδρα της.

Αρχικά ξεκαθαρίζουμε ότι τα πράγματα είναι στα χέρια της Χαρτς. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι αν κερδίσει τα δύο επόμενα ματς, τότε πάει στη Γλασκώβη για δύο αποτέλεσμα (ισοπαλία και νίκη) και υπό προϋποθέσεις, ακόμα και ήττα. Από την άλλη, το πρόγραμμα δεν ευνοεί τη Σέλτικ, όπου μία γκέλα μπορεί να μετατρέψει την τελευταία αγωνιστική σε διαδικαστικού χαρακτήρα, εφόσον πάντα κάνει το 2/2 η Χαρτς.

Σε περίπτωση που η κούρσα συνεχιστεί ως έχει και το παιχνίδι πάει με διαφορά τριών βαθμών στην τελευταία αγωνιστική, τότε η Χαρτς θα πρέπει να διατηρήσει τον καλύτερο συντελεστή που έχει από τη Σέλτικ (αυτή τη στιγμή είναι με διαφορά πέντε τερμάτων). Εφόσον η Σέλτικ καλύψει τη διαφορά, η Χαρτς θα πρέπει να την ξεπεράσει στα υπέρ γκολ (η Σέλτικ είναι μπροστά με δύο).

Ας συνοψίσουμε (σε περίπτωση που δε νικήσει η Χαρτς, εστιάζουμε στο σενάριο η Σέλτικ να πετύχει το 2/2):

Σε περίπτωση που η Χαρτς νικήσει Μάδεργουελ και Φάλκιρκ και η Σέλτικ κάνει το ίδιο με Ρέιντζερς και Μάδεργουελ = Η Χαρτς πάει τελευταία αγωνιστική με +3 για νίκη ή ισοπαλία στην έδρα της Σέλτικ ή ήττα αν έχει καλύτερο συντελεστή γκολ

Σε περίπτωση που η Χαρτς νικήσει Μάδεργουελ και Φάλκιρκ και η Σέλτικ γκελάρει είτε με Ρέιντζερς, είτε με Μάδεργουελ = Η Χαρτς θα είναι μαθηματικά πρωταθλήτρια

Σε περίπτωση που η Χαρτς φέρει ισοπαλία και μία νίκη και η Σέλτικ νικήσει και τα δύο ματς = Η Χαρτς πάει στο +1 θέλει την τελευταία αγωνιστική ισοπαλία ή νίκη ΜΟΝΟ

Σε περίπτωση που η Χαρτς ηττηθεί σε ένα από τα δύο και η Σέλτικ νικήσει και τα δύο = Η Χαρτς πάει στην τελευταία αγωνιστική με ισοβαθμία και θα θέλει για νίκη και υπό προϋποθέσεις ισοπαλία.

Σε περίπτωση που η Χαρτς ηττηθεί και στα δύο ματς και η Σέλτικ νικήσει και στα δύο = Η Χαρτς πάει στην τελευταία αγωνιστική στο -3 και θέλει ΜΟΝΟ για νίκη και υπό προϋποθέσεις να έχει κρατήσει καλύτερο συντελεστή.

Σε περίπτωση που η Χαρτς ηττηθεί και φέρει ισοπαλία και η Σέλτικ νικήσει και στα δύο = Η Χαρτς πάει στην τελευταία αγωνιστική στο -2 και θέλει ΜΟΝΟ νίκη

Σε περίπτωση που η Χαρτς έρθει ισόπαλη και στα δύο και η Σέλτικ νικήσει και στα δύο = Η Χαρτς πάει στην τελευταία αγωνιστική στο -1 και ΜΟΝΟ νίκη

*Φυσικά υπάρχει και το τραβηγμένο σενάριο με τη Ρέιντζερς. Δηλαδή να κάνει το 3/3, να πάει στους 78 βαθμούς και η Χαρτς να μην νικήσει στα δύο ματς ματς (ή δύο ήττες ή ισοπαλία και ήττα) και να φέρει Χ με τη Σέλτικ τελευταία αγωνιστική. Έτσι η Ρέιντζερς θα προσπεράσει ή με ισοβαθμία ή με +1.

Θυμίζουμε τη βαθμολογία αυτή τη στιγμή...

1. Χαρτς 76 β. (+32 = 64-30 γκολ)

2. Σέλτικ 73 β. (+27 = 64-37 γκολ)

3. Ρέιντζερς 69β. (+33 = 69-36 γκολ)

Όπως καταλαβαίνουμε όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες ωστόσο η Χαρτς έχει μπροστά της μία ιστορική ευκαιρία να σπάσει το δίπολο Ρέιντζερς-Σέλτικ και να φέρει το τρόπαιο στο Εδιμβούργο μετά από 66 χρόνια.