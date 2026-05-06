Ο Νεϊμάρ απολογήθηκε στον γιο του Ρομπίνιο και πανηγύρισαν μαζί το γκολ του!

Ο Νεϊμάρ θέλοντας να δείξει πως έχει αφήσει πίσω τη διαμάχη του με τον γιο του Ρομπίνιο, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και πανηγύρισαν μαζί το γκολ που πέτυχε.

Ο Νεϊμάρ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια τα ξημερώματα της Τετάρτης (06/05) για την διαμάχη του με τον Ρομπίνιο Τζούνιορ, κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Σάντος το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου και απολογήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του μετά την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Ντεπορτίβο Ρεκολέτα για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Sudamericana, ο πρώην άσσος της Μπαρτσελόνα σημείωσε ότι είχε λύσει ιδιωτικά τα προβλήματά του με τον γιο του άλλοτε παίκτη της Μίλαν και εξέφρασε τη λύπη του για τις επιπτώσεις που είχε το μεταξύ τους επεισόδιο.

«Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Πρώτα απ 'όλα, αυτό έπρεπε να λυθεί μεταξύ μας. Ήταν μια παρεξήγηση που είχαμε στην προπόνηση, ήταν μια αντίδραση που είχα και κατέληξα να το παρακάνω λίγο. Αλλά αμέσως μετά συνέβη, ζητήθηκαν συγγνώμες, μιλήσαμε στα αποδυτήρια, τόσο ο Ρομπίνιο Τζούνιορ όσο και εγώ, και καταλαβαίναμε ο ένας τον άλλον εκεί».

«Είναι ένα παιδί που μου αρέσει πολύ, έχω μια πολύ ιδιαίτερη αγάπη γι' αυτόν από την αρχή. Αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, τσακώνεσαι με τον αδερφό σου, με τον φίλο σου, έχω μαλώσει με αρκετούς φίλους μου στο ποδόσφαιρο, έχω τσακωθεί με όλους, και ούτω καθεξής. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ, δεν έπρεπε να είναι όπως ήταν, μετά πήγαν σε ανθρώπους που δεν ζουν την καθημερινή ζωή του ποδοσφαίρου, και μετά καταλήγει να πυροδοτεί τα πράγματα με πολύ άσχημο τρόπο».

Ο Νεϊμάρ παραδέχτηκε ακόμη ότι το παράκανε στην προπόνηση με τον 18χρόνο επιθετικό, επικαλέστηκε την αντίδρασή του στον συμπαίκτη του και μάλιστα χλεύασε το γεγονός ότι η διαμάχη απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα επειδή το όνομά του εμπλεκόταν σε αυτήν.

«Αν θέλουν μια συγγνώμη από τον Τύπο, ιδού. Είχα ήδη ζητήσει συγγνώμη από αυτόν και την οικογένειά του. Υπερέβαλα την αντίδρασή μου, ναι. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αλλά τελικά έχασα την ψυχραιμία μου. Όλοι κάνουν λάθη. Ήταν και δικό μου λάθος, ήταν και δικό του λάθος, αλλά εγώ έκανα το μεγαλύτερο. Αλλά είχα ήδη ζητήσει συγγνώμη, νόμιζα ότι είχε λυθεί μεταξύ μας, μετά το διάλειμμα για τα αποδυτήρια. Βρεθήκαμε ξανά τη Δευτέρα, ζήτησα συγγνώμη μπροστά σε όλη την ομάδα, μίλησα με όλους, ζήτησε κι αυτός συγγνώμη, νομίζαμε ότι είχε λυθεί, αλλά μερικές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να εμπλακούν, προσπαθούν να μάθουν περισσότερα από ό,τι συμβαίνει καθημερινά και καταλήγουν να βλέπουν αυτά τα πράγματα με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα»

«Προφανώς (κέρδισε περισσότερη προσοχή επειδή αφορούσε το όνομα μου), ακόμη περισσότερο εδώ στη Βραζιλία, όλοι λέτε το όνομά μου κάθε μέρα (γέλια). Κάθε μικρός καβγάς, κάθε διαφωνία στα αποδυτήρια. Όποιος παίζει ποδόσφαιρο το ξέρει, ξέρει ότι αυτό συμβαίνει, καβγάδες, καβγάδες με γροθιές, χαστούκια, τα πάντα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είναι μέρος του, έχω τσακωθεί αρκετές φορές στα αποδυτήρια και όλα μένουν εκεί. Είναι μέρος του, δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει, αλλά όταν συμβαίνει, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», κατέληξε.

Neymar em entrevista à ESPN, sobre o caso Robinho Jr.



“Me excedi, sim. Já tinha pedido desculpas, pensei que estava resolvido entre nós. Quem joga bola sabe que isso acontece, briga de soco, de tapa, de tudo. O tutebol é assim, faz parte.”



Για την ιστορία το μοναδικό γκολ για τη Σάντος το πέτυχε ο Νεϊμάρ και επέλεξε μάλιστα να το πανηγυρίσει στην αγκαλιά του νεαρού επιθετικού.

Αναλυτικότερα, στο 41ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Νεϊ δέχτηκε μια πάσα ακριβείας από τον Ρολχάιζερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Κατά τη διάρκεια του πανηγυρισμού, περικυκλώθηκε από τους συμπαίκτες του και στη συνέχεια αναζήτησε τον Ρομπίνιο Τζούνιορ για να τον αγκαλιάσει και να γιορτάσουν μαζί τη στιγμή αυτή, σε μία κίνηση πως η μεταξύ τους παρεξήγηση αποτελεί για τα καλά παρελθόν.