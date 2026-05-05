Ο γιος του Ρομπίνιο κατηγορεί τον Νεϊμάρ για επίθεση και στέλνει εξώδικο στη Σάντος

Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Σάντος μυρίζει... μπαρούτι, μετά τον καυγά ανάμεσα στον γιο του Ρομπίνιο και τον Νεϊμάρ.

Όπως αναφέρει η βραζιλιάνικη εφημερίδα «Globo» οι εκπρόσωποι του Ρομπίνιο Τζούνιορ έστειλαν στη Σάντος μια εξωδικαστική ειδοποίηση τη Δευτέρα (04/05), απαιτώντας να ληφθούν μέτρα, μετά τον καυγά του νεαρού επιθετικού με τον Νεϊμάρ στην κυριακάτικη (03/05) προπόνηση του βραζιλιάνικου συλλόγου.

Στο έγγραφο, ο 18χρονος διατυπώνει τρεις κατηγορίες εναντίον του πρώην αστέρα της Μπαρτσελόνα και απαιτεί συνάντηση με τον σύλλογο για να συζητηθεί η λύση του συμβολαίου του λόγω «έλλειψης συνθηκών ασφαλείας» στον σύλλογο.

Σύμφωνα με τον νεαρό επιθετικό, ο Νεϊμάρ «εξέφρασε προσβολές», του «έβαλε τρικλοποδιά» και του έδωσε «ένα βίαιο χαστούκι στο πρόσωπο». Η υπεράσπιση του Ρομπίνιο ζητά τώρα από τη Σάντος να ληφθούν τέσσερα μέτρα, όπως η έναρξη εσωτερικής έρευνας για να διερευνηθεί το τι συνέβη, η παροχή εικόνων από την «επίμαχη» προπόνηση, η ανακοίνωση του συλλόγου σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν, αλλά και ο προγραμματισμός συνάντησης για συζήτηση πιθανής λύσης συμβολαίου.

Η υπεράσπιση του γιου του άλλοτε παίκτη της Μίλαν τονίζει επιπλέον ότι εάν η Σάντος δεν συμμορφωθεί με τα αιτήματα αυτά, η υπόθεση θα συνιστούσε «παραβίαση συμβατικής εμπιστοσύνης» και «δέσμευση για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας», η οποία θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει σε δικαστική διαμάχη.

Εάν ο σύλλογος δεν τηρήσει την προβλεπόμενη προθεσμία των 48 ωρών που συμφωνήθηκε, το επιτελείο του νεαρού παίκτη υπόσχεται να λάβει άμεσα τα κατάλληλα νομικά μέτρα. Εκτός από τη λύση του συμβολαίου, στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται και αξιώσεις αποζημίωσης για ηθική και υλική ζημία.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Robinho Jr. has accused Neymar of assault and sends notice to Santos!



Robinho Jr's representatives sent Santos’ board an extrajudicial notice this Monday, demanding action regarding the incident involving Neymar Jr. during Sunday morning’s training session.… pic.twitter.com/fSxhJNbx3P — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 4, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, η κατάσταση μεταξύ των παικτών φαινόταν να είχε επιλυθεί στα αποδυτήρια μετά από μια συγγνώμη του Νεϊμάρ, όμως όπως όλα δείχνουν η ιστορία αυτή δεν έχει ακόμη τελείωσει.

Από την πλευρά του, σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί πως έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα σχετικά με το περιστατικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Σάντος:

«Η Σάντος ενημερώνει ότι, με εντολή της προεδρίας, ξεκίνησε αμέσως μετά την εμφάνιση των γεγονότων εσωτερική έρευνα για την ανάλυση του επεισοδίου που αφορούσε τους αθλητές Νεϊμάρ Τζούνιορ και Ρόμπσον ντε Σόουζα Τζούνιορ (Ρομπίνιο), κατά τη διάρκεια προπόνησης την περασμένη Κυριακή (3 Μαΐου), στο Προπονητικό Κέντρο Ρέι Πελέ.

Το Νομικό Τμήμα του Συλλόγου είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή της έρευνας».