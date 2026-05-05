Ο Ρομπίνιο φέρεται να έχει εξοργιστεί από το περιστατικό με πρωταγωνιστές τον γιο του και τον Νεϊμάρ.

Το επεισόδιο ανάμεσα στον Νεϊμάρ και τον γιο του Ρομπίνιο έχει γίνει πρώτο θέμα στη Βραζιλία, με τον γιο του άλλοτε επιθετικού της Μίλαν και της Ρεάλ Μαδρίτης να φέρεται να δέχτηκε επίθεση από τον έμπειρο ποδοσφαιριστή.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Σάντος, ο Νέι είπε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ «γι' αυτό δεν βάζεις γκολ στο πρωτάθλημα» στον νεαρό μετά από ατομική ενέργεια που δεν κατέληξε σε γκολ, με εκείνον να του απαντά «τουλάχιστον δεν είμαι πεσμένος κάτω». Εκεί άναψαν τα αίματα, με τον 34χρονος επιθετικό να χαστουκίζει τον γιο του Ρομπίνιο.

Ο πατέρας του πιτσιρικά παρουσιάζεται ως εξοργισμένος για το περιστατικό και ζήτησε μέσα από τη φυλακή να δημοσιοποιηθεί το υλικό από την επίθεση, καθώς και να υπάρξει τιμωρία στον Νεϊμάρ. Υπενθυμίζεται πως ο Ρομπίνιο εκτίει από το 2024 εννιαετή κάθειρξη για βιασμό που έλαβε χώρα στο Μιλάνο το 2013.