Το τελευταίο update των Πορτογάλων, αναφορικά με την κατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη.

Τελειωμό δεν έχει η ταλαιπωρία του Φώτη Ιωαννίδη, που βρίσκεται στα πιτς εδώ και μήνες, με τραυματισμό στο γόνατο.

Τις περασμένες ημέρες τα πορτογαλικά μέσα είχαν αναφέρει και το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης, κάτι που εν τέλει φαίνεται πως δεν θα γίνει πράξη.

Ωστόσο, ο 26χρονος παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης και φαίνεται πως δύσκολα θα αγωνιστεί ξανά αυτή τη σεζόν με τη Σπόρτινγκ. Παρότι πρόσφατα ρεπορτάζ ανέφεραν πως θα αγωνιζόταν την περασμένη Πέμπτη (29/4) κόντρα στην Τοντέλα, κάτι τέτοιο δε συνέβη.

Ο πρώην στράικερ του Παναθηναϊκού συνεχίζει τις ατομικές προπονήσεις και το πρόγραμμα αποθεραπείας, όμως όπως αναφέρει η Record, δεν υπάρχει σαφής ημερομηνία επιστροφής του στα γήπεδα. Μοιάζει δύσκολο να προλάβει το κλείσιμο της σεζόν αλλά οι Ίβηρες δεν το αποκλείουν.