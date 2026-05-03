Τα playoffs ανόδου της Serie C ξεκινούν, με 28 ομάδες να κοντράρονται για μία μόλις θέση στη Serie B...

Πολλά περίεργα συστήματα διεξαγωγής έχουμε δει κατά καιρούς σε πρωταθλήματα ανά τον κόσμο, ωστόσο τα playoffs ανόδου της Serie C στην Ιταλία είναι ίσως από τα πιο ζόρικα... Βλέπετε, η Γ' κατηγορία της Ιταλίας έχει τρεις ομίλους, με τους πρωταθλητές να ανεβαίνουν απευθείας στη Β'. Από εκεί και πέρα, η απόλυτη τρέλα...

Βλέπετε, οι ομάδες που τερμάτισαν δεύτερες πάνε στα προημιτελικά των playoffs, ενώ οι τρίτοι και η κάτοχος του Coppa Italia Serie C παίρνουν εισιτήριο για τον αμέσως προηγούμενο γύρο (3ος). Οι σύλλογοι που βγήκαν τέταρτοι είναι ακόμη έναν γύρο πριν (2ος), με τον 1ο να απαρτίζεται από όσους τερμάτισαν μεταξύ πέμπτης και δέκατης θέσης!

Συνολικά λοιπόν, 28 κλαμπ διεκδικούν το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για τη Serie B, με την εν λόγω κατηγορία να χρησιμοποιεί αυτό το φορμάτ από τη σεζόν 2016/17. Αξίζει να σημειωθεί πως έκτοτε, η ομάδα που τερμάτισε χαμηλότερα και κατάφερε να πάρει την άνοδο ήταν η Κοζέντσα, που είχε βγει πέμπτη τη σεζόν 2017/18 και μέτρησε 5/5 προκρίσεις πριν επικρατήσει της Σιένα στον τελικό.