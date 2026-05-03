Ο χρήστης που ανέβασε την viral φωτογραφία με τον Γκονσάλο Ιγκουαΐν, αποκάλυψε και το... αληθινό στιγμιότυπο.

Viral έγινε τις τελευταίες ώρες η εικόνα του σπουδαίου Γκονσάλο Ιγκουαϊν, την οποία ανέβασε ένας φίλαθλος που είχε την τύχη να τον πετύχει και να φωτογραφηθεί μαζί του.

Ο συγκεκριμένος φαν πέτυχε τον άλλοτε άσο της Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα μαγαζί στο Μαϊάμι και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να ποζάρει δίπλα του, με τη φωτογραφία λόγω της εμφάνισης του Αργεντίνου να προκαλεί... σοκ.

Ωστόσο, όπως φαίνεται εν τέλει, το «κλικ» δεν ήταν και τόσο αυθεντικό, αλλά μάλλον πειραγμένο από την τεχνολογία και το ΑΙ. Τουλάχιστον έτσι αποδεικνύει η νέα φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media και δείχνει πιο... φυσιολογικό και περιποιημένο τον Ιγκουαΐν, αποκαθιστώντας την αλήθεια (;).