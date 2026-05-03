Ιγκουαΐν: Η νέα φωτογραφία που δείχνει πως ο χαμός προκλήθηκε από...ΑΙ
Viral έγινε τις τελευταίες ώρες η εικόνα του σπουδαίου Γκονσάλο Ιγκουαϊν, την οποία ανέβασε ένας φίλαθλος που είχε την τύχη να τον πετύχει και να φωτογραφηθεί μαζί του.
Ο συγκεκριμένος φαν πέτυχε τον άλλοτε άσο της Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα μαγαζί στο Μαϊάμι και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να ποζάρει δίπλα του, με τη φωτογραφία λόγω της εμφάνισης του Αργεντίνου να προκαλεί... σοκ.
Ωστόσο, όπως φαίνεται εν τέλει, το «κλικ» δεν ήταν και τόσο αυθεντικό, αλλά μάλλον πειραγμένο από την τεχνολογία και το ΑΙ. Τουλάχιστον έτσι αποδεικνύει η νέα φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media και δείχνει πιο... φυσιολογικό και περιποιημένο τον Ιγκουαΐν, αποκαθιστώντας την αλήθεια (;).
"Era IA"
Porque el usuario que subió la foto de Higuaín reveló que estaba editada con IA y subió la original. https://t.co/BZuqkKAYSJ pic.twitter.com/8Tt0wesuij— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 3, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.