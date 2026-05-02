Δημοσίευμα από τη Γαλλία αναφέρει πως ο Τζορτζ Συριανός απέρριψε πρόταση της Μαρσέιγ για να αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή.

Η Μαρσέιγ ήθελε τον... Ελληνογερμανό της αλλά αυτός απέρριψε την πρόταση να γίνει αθλητικός διευθυντής του γαλλικού κλαμπ. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει το Foot Mercato, σύμφωνα με το οποίο ο Τζορτζ Συριανός απάντησε αρνητικά μετά από συναντήσεις που είχε με ανθρώπους της ομάδας, καθώς θεώρησε πως δεν έλαβε τις κατάλληλες διαβεβαιώσεις αναφορικά με την οικονομική κατάσταση του συλλόγου.

Ο 36χρονος παράγοντας εργάζεται τα τελευταία χρόνια στη Νότιγχαμ Φόρεστ και αποτέλεσε τον εκλεκτό των Μασσαλών για να αντικαταστήσει τον Μεχντί Μπενατιά, που θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν. Έτσι, οι ιθύνοντες της ΟΜ στρέφονται πλέον σε άλλες λύσεις, όπως ο Ζουλιάν Φουρνιέ, που στο παρελθόν έχει περάσει από διάφορα πόστα σε Πάρμα, Νις, Στρασβούργο αλλά και Μαρσέιγ, καθώς και ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Γιουβέντους, Κριστιάνο Τζουντόλι - με τον τελευταίο πάντως να απασχολεί και άλλες ομάδες, όπως η Ρόμα και η Νιούκαστλ.