Νότιγχαμ Φόρεστ: Απέρριψε την πρόταση της Μαρσέιγ ο Συριανός
Η Μαρσέιγ ήθελε τον... Ελληνογερμανό της αλλά αυτός απέρριψε την πρόταση να γίνει αθλητικός διευθυντής του γαλλικού κλαμπ. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει το Foot Mercato, σύμφωνα με το οποίο ο Τζορτζ Συριανός απάντησε αρνητικά μετά από συναντήσεις που είχε με ανθρώπους της ομάδας, καθώς θεώρησε πως δεν έλαβε τις κατάλληλες διαβεβαιώσεις αναφορικά με την οικονομική κατάσταση του συλλόγου.
Ο 36χρονος παράγοντας εργάζεται τα τελευταία χρόνια στη Νότιγχαμ Φόρεστ και αποτέλεσε τον εκλεκτό των Μασσαλών για να αντικαταστήσει τον Μεχντί Μπενατιά, που θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν. Έτσι, οι ιθύνοντες της ΟΜ στρέφονται πλέον σε άλλες λύσεις, όπως ο Ζουλιάν Φουρνιέ, που στο παρελθόν έχει περάσει από διάφορα πόστα σε Πάρμα, Νις, Στρασβούργο αλλά και Μαρσέιγ, καθώς και ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Γιουβέντους, Κριστιάνο Τζουντόλι - με τον τελευταίο πάντως να απασχολεί και άλλες ομάδες, όπως η Ρόμα και η Νιούκαστλ.
🚨EXCL: 🔵⚪️🇬🇷🇩🇪 #OM |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 2, 2026
❌ George Syrianos a refusé le poste DS de l’OM après plusieurs rencontres avec les dirigeants olympiens
❗️L'actuel DS de Nottingham Forest n'a pas obtenu suffisamment de clarté concernant la situation financière du club, ni sur la marge de manœuvre… pic.twitter.com/Zv2tkXBtxh
