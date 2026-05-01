Ποτσετίνο: Μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τον Νεϊμάρ
Δήλωση που εγείρει μεγάλη συζήτηση από τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο! Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός των ΗΠΑ υποστήριξε πως ο Νεϊμάρ σε ταλέντο είναι στο ίδιο επίπεδο με τους Μαραντόνα, Μέσι, Ροναλντίνιο και Μπαπέ!
Ο 54χρονος πρώην προπονητής των Τότεναμ, Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι είπε πολλά και ενδιαφέροντα στο podcast «The Overlap» αναφορικά με το επικείμενο Μουντιάλ, τους Σπερς και για παίκτες που έχει προπονήσει στην καριέρα του.
Μεταξύ αυτών, είναι και ο 34χρονος αστέρας της Σάντος, Νεϊμάρ, με τον οποίο συνυπήρξαν στην «Πόλη του Φωτός». Ο Ποτσετίνο μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Βραζιλιάνο άσο, τονίζοντας πως σε ποδοσφαιρική ικανότητα είναι στο ίδιο επίπεδο με τους Μαραντόνα, Μέσι, Ροναλντίνιο και Μπαπέ. Συνεχίζοντας είπε πως το άθλημα δεν απαιτεί μόνο ταλέντο. Υπογράμμισε πως ο πρώην αρχηγός της Σελεσάο είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος με μεγάλη καρδιά αλλά έχει διαφορετικό τρόπο ζωής, καθώς του αρέσει να χορεύει και να διασκεδάζει, παράλληλα με το ποδόσφαιρο.
Δείτε το video:
“Talent? The same level as Messi, Mbappe, Maradona and Ronaldinho!” 🤩— The Overlap (@WeAreTheOverlap) May 1, 2026
“But football is not only about talent…” 👀
Inside Pochettino’s time working with Neymar! 🇧🇷 pic.twitter.com/LAvRHEhhVw
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.