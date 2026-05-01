Μιλώντας στο podcast «The Overlap», ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ισχυρίστηκε πως ο Νεϊμάρ είναι στο ίδιο επίπεδο σε ταλέντο με τους Μέσι, Μπαπέ, Μαραντόνα και Ροναλντίνιο.

Ο 54χρονος πρώην προπονητής των Τότεναμ, Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι είπε πολλά και ενδιαφέροντα στο podcast «The Overlap» αναφορικά με το επικείμενο Μουντιάλ, τους Σπερς και για παίκτες που έχει προπονήσει στην καριέρα του.

Μεταξύ αυτών, είναι και ο 34χρονος αστέρας της Σάντος, Νεϊμάρ, με τον οποίο συνυπήρξαν στην «Πόλη του Φωτός». Ο Ποτσετίνο μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Βραζιλιάνο άσο, τονίζοντας πως σε ποδοσφαιρική ικανότητα είναι στο ίδιο επίπεδο με τους Μαραντόνα, Μέσι, Ροναλντίνιο και Μπαπέ. Συνεχίζοντας είπε πως το άθλημα δεν απαιτεί μόνο ταλέντο. Υπογράμμισε πως ο πρώην αρχηγός της Σελεσάο είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος με μεγάλη καρδιά αλλά έχει διαφορετικό τρόπο ζωής, καθώς του αρέσει να χορεύει και να διασκεδάζει, παράλληλα με το ποδόσφαιρο.

