Καρέτσας: Λήξη... συναγερμού και διαθέσιμος κόντρα στη Σαρλερουά

Νότης Χάλαρης
biujkn

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τη Σαντάρ Λιέγης αλλά οι εξετάσεις ήταν θετικές και έτσι θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τη Σαρλερουά.

Άπαντες... πάγωσαν στο παιχνίδι της Γκενκ με τη Σαντάρ Λιέγης όταν είδαν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να αποχωρεί υποβασταζόμενος καθώς του είχε γυρίσει το πόδι, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να έχει γυρίσει μόλις από μία ίωση που τον ταλαιπωρούσε.

Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις, τα αποτέλεσματα ήταν καθυσυχαστικά καθώς ο 19χρονος μεσοεπιθετικός δεν υπέστη διάστρεμμα και έτσι μπορεί να υπολογίζεται κανονικά από τον προπονητή του βελγικού συλλόγου.

Η Γκενκ παλεύει να τερματίσει πρώτη στο μίνι πρωτάθλημα του βελγικού πρωταθλήματος για το ευρωπαϊκό εισιτήριο της νέας σεζόν. Αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή με ένα βαθμό διαφορά από τη Βέστερλο και εφόσον παραμείνει εκεί, θα αντιμετωπίσει σε έναν... τελικό την 4η από τα Champions Play offs (φαβορί η Άντερλεχτ).

 

Απομένουν άλλες πέντε αγωνιστικές για να συμβεί αυτό, με τον απολογισμό στα πέντε πρώτα ματς να είναι δύο νίκες (εκτός έδρας) και τρεις ισοπαλίες (εντός έδρας).

    Φόρτωση BOLM...
     

