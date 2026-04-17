Κωστούλας στη Μεταβίβαση: «Η στιγμή που η γυναίκα μου έμεινε... παγωτό ακούγοντας να λένε "προβάλλουν τα παιδιά του Κωστούλα"»

Ο Θανάσης Κωστούλας μίλησε στη Μεταβίβαση Powered by Novibet

O Θανάσης Κωστούλας μίλησε στη Μεταβίβαση Powered by Novibet για τον τρόπο που αντιμετώπισε - και συνεχίζει να κάνει - την ποδοσφαιρική εξέλιξη του Χαράλαμπου και του Κώστα.

Από την Ακαδημία που ήταν για τον κόσμο «τα παιδιά του Κωστούλα που τα προβάλλουν», μέχρι σήμερα που έχουν ήδη μπει στο επαγγελματικό μονοπάτι.

Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα στο 15ο λεπτό:

«Όσο ήμασταν στην επαρχία εγώ δεν πήγαινα να παρακολουθήσω τα παιδιά γιατί ούτως ή άλλως ακουγόταν ότι "τα παιδιά του Κωστούλα είναι αυτά που προωθούνται και προβάλλονται". Αυτό ήταν δεδομένο κι αυτό το αντιλαμβανόντουσαν και τα παιδιά», είπε αρχικά ο Θανάσης Κωστούλας και στη συνέχεια θυμήθηκε το εξής περιστατικό:

«Αγωνίζονται ένα Σάββατο, Κυριακή πρωί, δεν θυμάμαι τώρα.... Η Ακαδημία στον Βόλο με μια άλλη ακαδημία, είμαστε στο αυτοκίνητο μέσα, η γυναίκα μου ήρθε πιο μετά. Δίπλα μου είναι ένα μχανάκι μ' έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ο οποίος φαντάζομαι δεν με είχε γνωρίσει. Δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτά που έλεγε τα έλεγε για να με προκαλέσει εμένα. Μετά από λίγο έρχεται άλλος ένας κύριος.

Σ' εκείνο το διάστημα έρχεται κι η γυναίκα μου και εκεί που πίνουμε το καφεδάκι μας και περιμένουμε να ξεκινήσει το ματς, ακούς στη μεταξύ τους συζήτηση ένα 5λεπτο να ασχολούνται με τα "παιδιά του Κωστούλα που το προβάλλουν κι έτσι ο ένας, έτσι ο άλλος..."». Εχει μείνει η γυναίκα μου παγωτό. "Πες μου ότι δεν θα πεις τίποτα;". Κρατούσα μια στάση τέτοια, θεωρούσα δεδομένο ότι αυτό θα ακούγεται».