Η Γαλατάσαραϊ νίκησε με το ευρύ 3-0 τη Φενέρμπαχτσε και είναι αγκαλιά με τον τίτλο του πρωταθλητή στην Τουρκία.

Για μία ακόμη φορά, το ντέρμπι της Γαλατάσαραϊ με τη Φενέρμπαχτσε τα είχε όλα, με την ομάδα του Οκάν Μπουρούκ να καθαρίζει με 3-0 εντός έδρας τη μεγάλη αντίπαλο και να ξεφεύγει στο +7 τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν στη Super Lig, αγκαλιάζοντας τον τίτλο για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν.

Η Φενέρ είχε την ευκαιρία να προηγηθεί στο Rams Park, ωστόσο ο Ταλίσκα έχασε πέναλτι στο 13', με τον Όσιμεν να βάζει μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους στο 40'. Στο 62' ο Έντερσον αποβλήθηκε αφού... κόλλησε το κεφάλι του σε εκείνο του διαιτητή, με τους Γιλμάζ (67 πέν.) και Τορέιρα (83') να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα και να στέλνουν στον έβδομο ουρανό τους οπαδούς της Γαλατά.

Στις καθυστερήσεις δε, είχαμε και αψιμαχία ανάμεσα σε Όσιμεν και Μουλντούρ, με τον δεύτερο να πετάει την μπάλα στον Νιγηριανό, που εξαγριώθηκε, με αποτέλεσμα αμφότεροι να δεχτούν την κίτρινη κάρτα.