Ο... τελικός ανόδου ανάμεσα σε Ρότσντεϊλ και Γιορκ κρίθηκε στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων, με τη δεύτερη να ανεβαίνει στη League Two.

Όπως αναμενόταν, το μεγάλο ντέρμπι ανόδου της National League ανάμεσα σε Ρότσντεϊλ και Γιορκ επιφύλαξε μεγάλες συγκινήσεις και ένα φινάλε-θρίλερ – με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το 1-1 και μαζί την άνοδο στη League Two!

Η Γιορκ χρειαζόταν νίκη ή ισοπαλία, με το ματς να φτάνει στις καθυστερήσεις χωρίς σκορ. Στο πέμπτο από τα έξι λεπτά των καθυστερήσεων, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα με γκολ του Ντιζερούιβε, με το γήπεδο να... παίρνει φωτιά και οπαδούς να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν.

Μέχρι να επιστρέψουν στις θέσεις τους και να αρχίσει ξανά η δράση, είχαμε ξεπεράσει τα 100 λεπτά, με τον Στόουνς όμως να προλαβαίνει να ισοφαρίσει στο 90+13', ξεραίνοντας τη Ρότσντεϊλ -που διαμαρτυρήθηκε για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή- και δίνοντας μία μυθική άνοδο στην ομάδα του, με τη Γιορκ να τερματίζει πρώτη με 108 βαθμούς και την Ντέιλ να έχει 106, συνεχίζοντας στα playoffs...

