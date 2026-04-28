Ο Ευθύμης Κουλούρης βρήκε ξανά δίχτυα σπάζοντας και το φράγμα των 20 τερμάτων και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της Αλ Ουλά για την απευθείας άνοδο.

Σε εξαιρετική κατάσταση συνεχίζει να βρίσκεται ο Ευθύμης Κουλούρης, ο οποίος σκόραρε ξανά με τη φανέλα της Αλ Ουλά σφραγίζοντας τη νίκη στην έδρα της Αλ Ανουάρ με 2-1 για την 31η αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Η ομάδα του βρίσκεται στην 4η θέση με 62 βαθμούς όντας μέσα στα Play Offs ανόδου, που είναι από τις θέσεις 3 έως 6, ενώ απέχει από τη δεύτερη θέση, η οποία δίνει απευθείας άνοδο, τέσσερις βαθμούς με τρεις αγωνιστικές να μένουν.

Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 54ο λεπτό κάνοντας το 2-0, όταν ο Γκουάνκα μπήκε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα κι εκείνος τελείωσε τη φάση στην ουσία σχεδόν προ κενής εστίας.

Έτσι εκείνος έφτασε τα 21 τέρματα σε 31 ματς πρωταθλήματος τη φετινή σεζόν, όντας τέταρτος σκόρερ της λίγκας.