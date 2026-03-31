Αγγλία: Ουρές χιλιομέτρων για εισιτήριο αγώνα της National League
Δέκα χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία στη League Two, η Γιορκ Σίτι ετοιμάζεται σιγά σιγά για τον... τελικό ανόδου με τη Ρότσνεϊλ, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Γιορκ είναι δεύτερη και στο -3 από την αντίπαλό της, η οποία κρατά στα χέρια της την απευθείας άνοδο από τη National League - με τις ομάδες από τη δεύτερη μέχρι την έβδομη θέση να συνεχίζουν στα μπαράζ.
Με τα εισιτήρια λοιπόν για τον ιστορικό εκτός έδρας αγώνα να κυκλοφορούν την Τρίτη (31/3), χιλιάδες οπαδοί των Minstermen σχημάτισαν ουρές χιλιομέτρων για να εξασφαλίσουν ένα μαγικό χαρτάκι, με πολλούς εξ αυτών μάλιστα να κοιμούνται έξω από το γήπεδο το προηγούμενο βράδυ! Αναμενόμενα, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν άμεσα, με τους ιθύνοντες του συλλόγου να ευχαριστούν τους φιλάθλους της ομάδας για τη στήριξη και να συμμερίζονται παράλληλα την απογοήτευση εκείνων που δεν τα κατάφεραν.
🤯 Wow.#YCFC 🔴🔵 pic.twitter.com/jBzWd3Z5sb— York City FC (@YorkCityFC) March 31, 2026
❤️💙 Sometimes there are simply no words to describe this support.— York City FC (@YorkCityFC) March 30, 2026
🙏 Please have a safe night, we will see you at 8am.#YCFC🔴🔵 pic.twitter.com/plEtGwMWuY
