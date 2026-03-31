Χιλιάδες οπαδοί της Γιορκ στήθηκαν με τις ώρες στην ουρά για ένα εισιτήριο για το μεγάλο ματς με τη Ρότσντεϊλ.

Δέκα χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία στη League Two, η Γιορκ Σίτι ετοιμάζεται σιγά σιγά για τον... τελικό ανόδου με τη Ρότσνεϊλ, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Γιορκ είναι δεύτερη και στο -3 από την αντίπαλό της, η οποία κρατά στα χέρια της την απευθείας άνοδο από τη National League - με τις ομάδες από τη δεύτερη μέχρι την έβδομη θέση να συνεχίζουν στα μπαράζ.

Με τα εισιτήρια λοιπόν για τον ιστορικό εκτός έδρας αγώνα να κυκλοφορούν την Τρίτη (31/3), χιλιάδες οπαδοί των Minstermen σχημάτισαν ουρές χιλιομέτρων για να εξασφαλίσουν ένα μαγικό χαρτάκι, με πολλούς εξ αυτών μάλιστα να κοιμούνται έξω από το γήπεδο το προηγούμενο βράδυ! Αναμενόμενα, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν άμεσα, με τους ιθύνοντες του συλλόγου να ευχαριστούν τους φιλάθλους της ομάδας για τη στήριξη και να συμμερίζονται παράλληλα την απογοήτευση εκείνων που δεν τα κατάφεραν.