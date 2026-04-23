Σοβαρά οικονομικά προβλήματα στη Μάριμπορ του Ατζούν Ιλτζαλί: Θα πουλήσει ο Τούρκος;

H Μάριμπορ βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και οι Σλοβένοι επιμένουν για ενδιαφέρον του Μαρινάκη - Νέα σενάρια για Ολίμπια.

Όταν ο Ατζούν Ιλτζαλί ανέλαβε τον σύλλογο, στο στρατόπεδο της Μάριμπορ επικράτησε ανακούφιση. Δεν ήταν μυστικό ότι τα ταμειακά διαθέσιμα είχαν σχεδόν εξαντληθεί και ότι ο σύλλογος βρισκόταν στα όρια της επιβίωσης. Ίσως να ακούγεται υπερβολικό, ωστόσο υπήρχε πραγματικός κίνδυνος η Μάριμπορ, αν δεν έβρισκε επενδυτή ή νέο ιδιοκτήτη, να αναγκαστεί να μειώσει δραστικά τον προϋπολογισμό της και, κατ’ επέκταση, τις φιλοδοξίες της. Η έλευση του Τούρκου μεγιστάνα των ΜΜΕ παρουσιάστηκε ως η λύση.

Ο Ατζούν εμφανίστηκε ως «σωτήρας» των 16 φορές πρωταθλητών Σλοβενίας και έδωσε μεγαλόπνοες υποσχέσεις: από την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου μέχρι την αύξηση του μπάτζετ. Ο ίδιος δήλωνε πως μπορεί να μην είναι ο πλουσιότερος ιδιοκτήτης στον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά σίγουρα ένας από τους πιο «τολμηρούς». Τόνιζε ότι, αν χρειαστεί, θα ανοίξει το πορτοφόλι του και ότι τα χρήματα δεν θα αποτελέσουν ποτέ πρόβλημα.

Και πράγματι, στα σχεδόν δύο χρόνια παρουσίας του, ο Ατζούν Ιλτζαλί επένδυσε σημαντικά ποσά. Έφερε στην ομάδα ποδοσφαιριστές με ιδιαίτερα υψηλές απολαβές που, με βάση την εικόνα τους στο γήπεδο, δύσκολα δικαιολογούνται. Παράλληλα, ενίσχυσε και τον προϋπολογισμό των ακαδημιών. Ωστόσο, όσον αφορά το προπονητικό κέντρο, όλα παραμένουν μέχρι σήμερα σε επίπεδο εξαγγελιών.

Αν στο παρελθόν ο Ατζούν ήταν συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις, πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ekipa», η Μάριμπορ έχει πάψει να είναι συνεπής στις πληρωμές της. Παρατηρούνται καθυστερήσεις σε υποχρεώσεις προς διάφορους συνεργάτες, από προμηθευτές μέχρι ξενοδοχεία όπου η ομάδα διαμένει κατά τις περιόδους καραντίνας.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στους εξωτερικούς συνεργάτες. Ο σύλλογος οφείλει χρήματα και στο ίδιο του το προσωπικό. Oι μισθοί καταβάλλονται πλέον με σημαντική καθυστέρηση, ενώ τα συνολικά χρέη προς διάφορους αποδέκτες υπολογίζονται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μάριμπορ στο παρελθόν αποτελούσε παράδειγμα οικονομικής συνέπειας. Οι υποχρεώσεις της εξοφλούνταν εγκαίρως, χωρίς καθυστερήσεις σε μισθούς ή πληρωμές υπηρεσιών. Μετά την έλευση του Ατζούν Ιλτζαλί, η εικόνα αυτή έχει διαφοροποιηθεί αισθητά, με τον σύλλογο να προσεγγίζει πλέον –σε αυτό το επίπεδο– τον μεγάλο του αντίπαλο, την Ολίμπια, κάτι που δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τιμητικό για τη Μάριμπορ.



Tα σενάρια για Μαρινάκη και Μάριμπορ ή Ολίμπια

Oι Σλοβένοι πάντως επιμένουν πως η διοίκηση βρίσκεται σε επαφές με ξένους επενδυτές, με την ιστοσελίδα «sportklub» να αναφέρει πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ο ισχυρός άνδρας που θα βγάλει τη Μάριμπορ από το αδιέξοδο. Πηγές από τη Σλοβενία υποστηρίζουν πως το ενδιαφέρον του Έλληνα μεγιστάνα άρχισε πριν μερικούς μήνες και παραμένει υπαρκτό, ενώ υπάρχουν και σενάρια που αναφέρουν πως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την Ολίμπια Λουμπλιάνας, χωρίς πάντως να επιβεβαιώνεται κάτι.