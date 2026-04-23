Οι Σλοβένοι δείχνουν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, ως έναν υποψήφιο αγοραστή της Μάριμπορ προκειμένου να την προσθέσει στο δίχτυο του.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει χτίσει ένα σημαντικό δίχτυο σε όλη την Ευρώπη καθώς εκτός από τον Ολυμπιακό είναι ιδιοκτήτης τόσο της Νότιγχαμ Φόρεστ όσο και της Ρίο Άβε, ωστόσο από τη Σλοβενία πηγάζει ότι υπάρχει και άλλη ομάδα για την οποία ενδιαφέρεται.

Σύμφωνα με το «sportklub», ο πρόεδρος των Πειραιωτών έχει δείξει ενδιαφέρον για να εισέλθει στο σλοβένικο ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα για να αναλάβει τα ηνία της Μάριμπορ.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας ενδιαφέρεται πολύ σοβαρά για να πάρει στον όμιλο του την 16 φορές πρωταθλήτρια Σλοβενίας και μάλιστα, έχει ετοιμάσει όσα χρειάζονται εκείνος και οι συνεργάτες για να επιστρέψει άμεσα στην κορυφή της Σλοβενίας το ιστορικό κλαμπ.

Παράλληλα αναφέρεται με τα καλύτερα λόγια προς το πρόσωπό του καθώς τον χαρακτηρίζει ως ένας «επιτυχημένος παράγοντας ποδοσφαίρου» και τον συγκρίνει με άλλους πιθανούς αγοραστές της ομάδας, βάζοντας τον πιο ψηλά από εκείνους.