Γαλλία: Άλωσε το Στρασβούργο και πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου η Νις
Κλείδωσε το ζευγάρι του τελικού του Κυπέλλου Γαλλίας, με τη Νις να νικά 2-0 εκτός έδρας το Στρασβούργο και να κλείνει ραντεβού με τη Λανς στις 23 Μαϊου.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, ο Γουαχί, που σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας του στο δεύτερο μέρος, καθώς πρώτα άνοιξε το σκορ στο 54' και εν συνεχεία διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με πέναλτι στο 81'.
Οι Νικαιώτες θα βρεθούν στον τελικό του Coupe de France για έκτη φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά το 2022, ενώ θα ψάξουν την τέταρτη κατάκτησή τους, με την τελευταία να χρονολογείται στο 1997.
