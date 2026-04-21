Δημοσίευμα από τη Σαουδική Αραβία αναφέρει πως στην Αλ Νασρ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προωθήσουν στην πρώτη ομάδα τον γιο του Κριστιάνο Ρονάλντο

Μπορεί πρόσφατα να αναφέρθηκε πως δοκιμάστηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει μέλος των ακαδημιών της Αλ Νασρ και μάλιστα φαίνεται πως σύντομα θα πάρει και... προαγωγή!

Σύμφωνα, βλέπετε, με δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία, οι άνθρωποι του συλλόγου όπου αγωνίζεται ο Πορτογάλος σταρ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προωθήσουν τον πιτσιρικά στην πρώτη ομάδα τη νέα σεζόν... Κι αυτό παρότι ο Κριστιάνο τζούνιορ θα κλείσει μόλις τον Ιούνιο τα 16 του χρόνια!

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η απόφαση για τον νεαρό μεσοεπιθετικό θα παρθεί το καλοκαίρι, όταν και θα γίνει εκτίμηση του αν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο και αν μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Ο γεννημένος το 2010 ποδοσφαιριστής αποτελεί αυτή τη στιγμή μέλος της Κ17 της Αλ Νασρ, ενώ είναι διεθνής με την Κ16 της Πορτογαλίας, την οποία επέλεξε να εκπροσωπήσει παρότι ήρθε στον κόσμο στις ΗΠΑ.