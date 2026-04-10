Με ανακοίνωσή του, το Sofascore εξήγησε τι ακριβώς συνέβη με τα έξι γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο που έλειπαν από τη σελίδα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κυνηγά τα 1.000 γκολ στην τεράστια καριέρα του, με την απόσταση όλο και να μικραίνει, καθώς αυτή τη στιγμή, μετρά 967 και απέχει μόλις 33 από τον τετραψήφιο αριθμό. Εντούτοις, ένα μπέρδεμα στο Sofascore προκάλεσε αναστάτωση, με αποτέλεσμα να τοποθετηθεί η ίδια σελίδα στατιστικών!

Συγκεκριμένα, αφού παρατηρήθηκε πως στη δημοφιλή εφαρμογή ο αριθμός ήταν 961, ήτοι κατά έξι γκολ μικρότερος, προέκυψαν απορίες για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Εντέλει, οι άνθρωποι της γνωστής ιστοσελίδας ενημέρωσαν πως το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή τα έξι τέρματα του Πορτογάλου στο Arab Club Champions Cup του 2023 δεν είχαν υπολογιστεί στην καρτέλα του επειδή το τουρνουά θεωρούταν φιλικού χαρακτήρα.

Εντέλει, τα γκολ θα προστεθούν στο ενεργητικό του σταρ της Αλ Νασρ, με το Sofascore παράλληλα να επισημαίνει ότι η FIFA οφείλει να ξεκαθαρίσει τη στάση της αναφορικά με τον χαρακτήρα του εν λόγω θεσμού.