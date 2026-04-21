Οι Σαουδάραβες προχώρησαν στη δημοσιοποίηση των λεπτομερειών της συμφωνίας του Γκουστέβο Πογέτ με την Αλ Καλίτζ.

Με τον Γιώργο Δώνη να αναμένεται να αποχωρήσει προκειμένου να αναλάβει την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και να την καθοδηγήσει στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, οι άνθρωποι της Αλ Καλίτζ προσέγγισαν έναν άλλον προπονητή που έχει περάσει από την Ελλάδα.

Ο Γκουστάβο Πογέτ θα είναι ο αντικαταστάτης του Έλληνα τεχνικού, με ΜΜΕ από τη χώρα της αραβικής χερσονήσου να αναφέρουν πως η συμφωνία αφορά σε πρώτη φάση τα επτά εναπομείναντα ματς πρωταθλήματος το φινάλε της σεζόν, με τον Ουρουγουανό να υπογράφει μέχρι το καλοκαίρι αλλά να υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για έναν χρόνο ακόμα.

Ο έμπειρος κόουτς αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στον αγώνα της Παρασκευής (24/4) ενάντια στην Αλ Φατέχ, με την ανακοίνωση της συμφωνίας να έχει καθυστερήσει λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και τυπικά η αποδέσμευση του Δώνη. Σύμφωνα μάλιστα με την ηλεκτρονική έκδοση της Asharq Al-Awsat, ο Έλληνας προπονητής δέχτηκε να προπονήσει αυτός την ομάδα μέχρι να τελειώσει το γραφειοκρατικό κομμάτι.