Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και στο σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό έγινε μία elite επιλογή.

Ο λόγος για τον Ολλανδό Ντάνι Μάκελι, ο οποίος θα σφυρίξει για πέμπτη φορά στη χώρα μας μετά τα παιχνίδια Άρης-Ολυμπιακός 2-1 (2023), ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-3 (2022), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-0 (2020) και Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0 (2021).

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Χέσελ Στέεγκστρα, Γιαν Ντε Βρις, 4ος ο Τσιμεντερίδης και στο VAR οι Ρομπ Ντίπερνικ, Έρβιν Μπλανκ.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής:

Παναθηναϊκός-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Νταβέλας, Σπύλιος, 4ος Αναστασίου, VAR: Φωτιάς, Κατσικογιάννης)

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός: Ματσούκας (Μωυσιάδης, Κλεπετσάνης, 4ος Νταούλας, VAR: Παπαπέτρου, Κουμπαράκης)

ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Μάκελι (Στέεγκστρα, Ντε Βρις, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντίπερνικ, Μπλανκ)

Λεβαδειακός - Αστέρας: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Ψύλλος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Ευαγγέλου, Κατοίκος)

Παναιτωλικός-Άρης: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Διαμαντής, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Τσακαλίδης, Μόσχου)

Ατρόμητος-ΟΦΗ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Μηνούδης, 4ος Αντωνίου, VAR: Σιδηρόπουλος, Γιουματζίδης)

Βόλος-Λάρισα: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κουμπαράκης, Βεργέτης)