Τον πρώτο της τίτλο μετά το 2013 πανηγύρισε η Άλκμααρ, που επιβλήθηκε με το εντυπωσιακό 5-1 της Ναϊμέγκεν στον τελικό του Ρότερνταμ και κατέκτησε το Κύπελλο Ολλανδίας.

Ο Ντε Βιτ άνοιξε το σκορ για την ΑΖ στο 32', με Μάινανς (67') και Κόπμαϊνερς (73') να καθαρίζουν στο δεύτερο ημίχρονο, πριν ο Ογκάβα μειώσει σε 3-1 στο 78ο λεπτό. Το τελικό αποτέλεσμα, διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, με γκολ των Σμιτ και Πάροτ.

Πέμπτο τρόπαιο αυτό στην ιστορία της Άλκμααρ, που εξασφάλισε και μία θέση στη league phase του επόμενου Europa League, με τη NEC από την άλλη να χάνει και τον έκτο της τελικό στη διοργάνωση, μένοντας με την όρεξη...

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως την ίδια ώρα, οι φιναλίστ δίνουν μάχη για την έξοδο στο Champions League, όντες τρίτοι στη βαθμολογία της Eredivisie τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν.