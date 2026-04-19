Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Οι εκλεκτοί του Ράφα Μπενίτεθ

Διαβάστε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο αποψινό ντέρμπι της Λεωφόρου κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε τον Ολυμπιακό στο τελευταίο ντέρμπι ''αιωνίων'' στη Λεωφόρο και ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκινά το Τριφύλλι με την εξής ενδεκάδα:

Ο Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ-χαφ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια και οι Ερνάντεθ, Γεντβάι, Ίνγκασον οι τρεις στόπερ. Τσιριβέγια και Ρενάτο οι δύο κεντρικοί χαφ.

Ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο πίσω από τον Τεττέη στο 3-6-1 του Ισπανού προπονητή.