Μία απίθανη γκέλα του Έντερσον στο 90+8' έφερε κάζο για τη Φενέρμπαχτσε, με τους οπαδούς της να βράζουν.

Έστω και με ζόρι, η Φενέρμπαχτσε έδειχνε πως θα έπαιρνε τη νίκη ενάντια στη Ρίζεσπορ των δέκα παικτών (λόγω αποβολής του Σαμέτ Ακαϊντίν...) και θα προσπερνούσε τη Γαλατάσαραϊ στην κορυφή της βαθμολογίας της Super Lig, λίγες ημέρες πριν το τεράστιο ντέρμπι τίτλου στο Αλί Σαμί Γιεν.

Εντούτοις, στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, ένα γέμισμα του αντίπαλου τερματοφύλακα έφερε την μπάλα στην περιοχή της Φενέρ και ο Έντερσον... τράκαρε πάνω σε αμυντικό, δίνοντας την ευκαιρία στον Σανιάν να ισοφαρίσει με κεφαλιά!

Μία εξέλιξη που άφησε τα Καναρίνια στο -1 από τη Γαλατά με ματς περισσότερο, κάτι που σημαίνει πως τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Η γκάφα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα έφερε γιούχα προς το πρόσωπό του από τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε, με μηνύματα όπως «παίρνεις δέκα εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δεν ντρέπεσαι;» να είναι από τα πιο κόσμια που βρίσκει κανείς στα social media...

Yıllık 10 milyon euro para kazanıyosun Ederson.



Hiç utanman yok mu? şu yediğin gole bak.



yazıklar olsun sana pic.twitter.com/9e8C9lDWks April 17, 2026