Το μάρμαρο για τη βαριά ήττα από τη Γαλατάσαραϊ και τη διαφαινόμενη απώλεια του τίτλου στην Τουρκία πλήρωσε ο Ντομένικο Τεντέσκο, ο οποίος αποχώρησε από τη Φενέρμπαχτσε.

Η βαριά ήττα στο ντέρμπι μίσους με 3-0 από τη Γαλατάσαραϊ έφερε αλλαγές στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε. Η τουρκική ομάδα έμεινε στο -7 από την κορυφή και όλα δείχνουν πως πέταξε λευκή πετσέτα στη μάχη του πρωταθλήματος, με τον Ντομένικο Τεντέσκο να πληρώνει το μάρμαρο την επομένη του ντέρμπι.

Όπως έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης, η Φενέρμπαχτσε αποφάσισε τη λύση της συνεργασίας τους και θα προχωρήσει σε διαφορετικό όνομα για να οδηγήσει την ομάδα από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Μετά το τέλος του ματς ο Ιταλογερμανός προπονητής είχε κάνει λόγο για μια ήττα που δεν μπορούσε να χωνέψει, όμως φαίνεται πως το τελικό αποτέλεσμα έκατσε ακόμα πιο βαρύ στη διοίκηση της Φενέρ.

Ένα 24ωρο αργότερα άλλωστε ακολούθησε το επίσημο διαζύγιο μεταξύ των δυο πλευρών με δική της πρωτοβουλία, ενώ την πόρτα της εξόδου είδε επίσης και ο τεχνικός διευθυντής, Ντεβίν Οζέ. Όσο για την επόμενη μέρα στο κλαμπ, τα ηνία της ομάδας θα αναλάβει ο μέχρι πρότινος βοηθός προπονητή, Ζεκί Μουράτ Γκιολέ, από τον ρόλο του υπηρεσιακού.