Για την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τζολάκη επανήλθε η Φενέρμπαχτσε, η οποία αναζητά τον αντικαταστάτη του Έντερσον.

Μετρημένες είναι οι μέρες του Έντερσον στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε μετά τα μεγάλα λάθη που έκανε στο ντέρμπι με τη Γαλατασαράι, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να έχουν βγει ήδη στην αγορά για τον αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με το «gercekgundem», η Φενέρ επανήλθε δυναμικά για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Ο 23χρονος πορτιέρε του Ολυμπιακού είχε απασχολήσει τον σύλλογο και το περασμένο καλοκαίρι και φαίνεται πως έχουν κινηθεί εκ νέου για την περίπτωση του.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το τούρκικο κλαμπ είναι διατεθειμένο να βγάλει από τα ταμεία του το ποσό των 15 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει ενώ ήδη έχουν γίνει ερωτήσεις προς την πλευρά των εκπροσώπων του ποδοσφαιριστή.