Όπως μεταδίδουν ΜΜΕ κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο Εκουαδόρ άγνωστοι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον άτυχο διαιτητή.

Σοκ επικρατεί στο Εκουαδόρ με τον θάνατο του Χαβιέ Ορτέγκα που δολοφονήθηκε σε ερασιτεχνικό αγώνα, όταν ένοπλοι τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ. Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τοπικά ΜΜΕ όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη.

Το περιστατικό που έλαβε χώρα στο Εκουαδόρ, με τον 48 χρονο διαιτητή να αφήνει την τελευταία του πνοή στο γήπεδο στην επαρχία Ελ Όρο. Ένα ακόμη περαστατικό που μαρτυρά για ακόμη μια φορά την τεράστια εγκληματικότητα που ταλανίζει την χώρα. Δραματικό δε είναι και το γεγονός ότι στις εξέδρες του γηπέδου βρισκόταν η οικογένεια του, ενώ όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, ο θάνατος του ήταν ακαριαίος.

«Είμαστε σε διαδικασία κατάθεσης μαρτύρων για την ταυτοποίηση των δραστών. Πρόκειται για ένα ψυχρόαιμο έγκλημα σε έναν χώρο που προορίζεται για τον αθλητισμό και την κοινότητα. Το να χάνεται μια ζωή για ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου είναι απαράδεκτο» ανέφερε εκπρόσωπος Τύπου στη Sun.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση του Εκουαδόρ παρέταξε περισσότερους από 75.000 άντρες των σωμάτων ασφαλείας σε τέσσερις διαφορετικές επαρχίες.