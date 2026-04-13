Τραγωδία στη Γκάνα: Νεκρός 20χρονος ποδοσφαιριστής μετά από ένοπλη ληστεία στο πούλμαν της ομάδας
Την τελευταία πνοή άφησε σε ηλικία 20 ετών ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής, Ντομινίκ Φριμπόνγκ μετά από ένοπλη ληστεία στο λεωφορείο της ομάδας τους. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο άτυχος νεαρός έπεσε νεκρός κατά την επιστροφή του στο λεωφορείο της Μπερεκούμ Τσέλσι.
Η ομάδα του αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος και κατά την επιστροφή της, από το εκτός έδρας παιχνίδι δέχθηκε επίθεση. Σύμφωνα με όσα αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα το λεωφορείο που μετέφερε τους ποδοσφαιριστές ακινητοποιήθηκε από κουκουλοφόρους που ξεκίνησαν να πυροβολούν προς πάσα κατεύθυνση. Ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε να κάνει όπισθεν αλλά τα πυρά είχαν ήδη βρει τον άτυχο νέο. Μοναδικό θύμα αυτης της ένοπλης ληστείας είναι ο Φρίμπονγκ που τραυματίστηκε στο στο κεφάλι. Αργότερα ο νεαρός διακομιστεί στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε, σκορπόντας τη θλίψη για τον άδικο χαμό του.
Οι ληστές κατάφεραν και απέσπασαν από άλλο παίκτη το ποσό των 4.500 γκανέζικων σέντι.
In a horrific incident, 20-year-old Dominic Frimpong was shot and killed during an armed robbery on his side's (Berekum Chelsea) team bus as they were returning from a Ghana Premier League fixture at Samartex.
According to reports, the robbers fired at… pic.twitter.com/zixzMbS8qk— DW Sports (@dw_sports) April 13, 2026
The Ashanti Regional Police Command has launched a manhunt for armed robbers who attacked a VIP bus carrying Berekum Chelsea football players along the Ahyiresu–Kwame Dwumor Sreso road, killing footballer Dominic Frimpong and robbing another victim of GHS 4,500.#3NewsGH #TV3GH pic.twitter.com/GJN7KDG2jY— #TV3GH (@tv3_ghana) April 13, 2026
