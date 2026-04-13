Τραγωδία στη Γκάνα: Νεκρός 20χρονος ποδοσφαιριστής μετά από ένοπλη ληστεία στο πούλμαν της ομάδας

Τραγωδία στη Γκάνα: Νεκρός 20χρονος ποδοσφαιριστής μετά από ένοπλη ληστεία στο πούλμαν της ομάδας

Μάρθα Χωριανοπούλου
dominic_frimpong

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιστροφή ομαδας από τη Γκάνα, καθώς ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του μετά από ένοπλη ληστεία στο λεωφορείο που μετέφερε τους παίκτες από εκτός έδρα ματς.

Την τελευταία πνοή άφησε σε ηλικία 20 ετών ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής, Ντομινίκ Φριμπόνγκ μετά από ένοπλη ληστεία στο λεωφορείο της ομάδας τους. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο άτυχος νεαρός έπεσε νεκρός κατά την επιστροφή του στο λεωφορείο της Μπερεκούμ Τσέλσι.

Η ομάδα του αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος και κατά την επιστροφή της, από το εκτός έδρας παιχνίδι δέχθηκε επίθεση. Σύμφωνα με όσα αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα το λεωφορείο που μετέφερε τους ποδοσφαιριστές ακινητοποιήθηκε από κουκουλοφόρους που ξεκίνησαν να πυροβολούν προς πάσα κατεύθυνση. Ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε να κάνει όπισθεν αλλά τα πυρά είχαν ήδη βρει τον άτυχο νέο. Μοναδικό θύμα αυτης της ένοπλης ληστείας είναι ο Φρίμπονγκ που τραυματίστηκε στο στο κεφάλι. Αργότερα ο νεαρός διακομιστεί στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε, σκορπόντας τη θλίψη για τον άδικο χαμό του.

Οι ληστές κατάφεραν και απέσπασαν από άλλο παίκτη το ποσό των 4.500 γκανέζικων σέντι.

     

