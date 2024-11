Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λουίς Σουάρες και δίνει... σειρά στον Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για ανανέωση.

Τα... κολλητάρια Μέσι και Σουάρες μένουν Φλόριντα. Οι δυο θρύλοι δείχνουν να απολαμβάνουν στο έπακρο την - εντός κι εκτός γηπέδων - ζωή τους στην Ίντερ Μαϊάμι και για αυτό θα παραμείνουν στην ομάδα .

El pistolero se queda 🇺🇾🧉



Legendary Uruguayan striker, @LuisSuarez9 has signed a contract extension through the 2025 MLS season!



