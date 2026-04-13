Σπέρτος: «Στόχος η νίκη που θα μας φέρει στην πρώτη θέση»

Ο Βασίλης Σπέρτος και η Βεατρίκη Σαρρή μίλησαν πριν την αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στα Νησιά Φερόε (14/04, 19:00).

Η Εθνική Γυναικών ταξίδεψε στα Νησιά Φερόε για την αναμέτρηση που έχει την Τρίτη (14/4). Η Γαλανόλευκη ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το παιχνίδι χωρίς απουσίες για τον Βασίλη Σπέρτο. Ο τεχνικός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και η έμπειρη μεσοεπιθετικός, Βεατρίκη Σαρρή μίλησαν από το Torhavn για το εκτός έδρας παιχνίδι.

Αμφότεροι τόνισαν ότι στόχος είναι η νίκη και συνεπώς η πρώτη θέση στον 4ο όμιλο της League C. Η άνοδοσ σημαίνει άνοδο του γυναικείου αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στην παραπάνω κατηγορία της Ευρώπης και συμμετοχή στα play-off πρόκρισης στα τελικά του Women's EURO.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Βεατρίκης Σαρρή: «Έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι με τα Νησιά Φερόε, είμαστε προετοιμασμένες. Ο στόχος μας είναι η πρωτιά στο όμιλο και μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Πιστεύω πολύ στην ομάδα και θεωρώ πως θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Με τη σειρά του ο Βασίλης Σπέρτος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ξεκινήσαμε πολύ καλά στον όμιλο, κερδίσαμε τα δυο προηγούμε παιχνίδια. Έχει δημιουργηθεί η συνθήκη και για το τρίπο. Στόχος είναι η νίκη που θα μας φέρει στην πρώτη θέση».

Να θυμίσουμε πως το σύστημα διεξαγωγής έχει ως εξής, οι έξι νικητές και οι δύο καλύτεροι δεύτεροι των ομίλων της League C θα αναμετρηθούν σε διπλούς αγώνες με τις ομάδες που θα τερματίσουν δεύτερη και τρίτη στους ομίλους της League A. Γηπεδούχες στα πρώτα ματς θα είναι οι ομάδες της League C. Οι οκτώ νικητές προκρίνονται στον 2ο γύρο των play off. Επίσης, οι έξι πρώτοι των ομίλων της League C θα ανέβουν στη League B.