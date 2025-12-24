Σπέρτος στο GWomen: «Όταν κάποιος μιλά υποτιμητικά για μία γυναίκα που παίζει ποδόσφαιρο, πώς αντικρύζει τη μητέρα, τη γυναίκα ή την κόρη του;»

Βλέπετε τον ρόλο σας ως έναν ρόλο παιδαγωγού, ιδιαίτερα απέναντι στις μικρότερες παίκτριες;

«Για μένα αυτό είναι δεδομένο. Στη δική μου προπονητική φιλοσοφία δεν υπάρχουν κορίτσια και γυναίκες, δεν υπάρχουν αγόρια και άντρες. Όταν μπαίνει κάποιος στο γήπεδο να παίξει και φοράει σορτσάκι αισθάνεται σαν να είναι παιδί. Είναι σημαντικό για εμας τους προπονητές να δίνουμε βάση στο κομμάτι της ψυχολογίας και το πώς μπορούμε να τους κάνουμε και καλύτερους ανθρώπους».

Στους γονείς που θέλουν οι κόρες τους να παίξουν ποδόσφαιρο κι έχουν δεύτερες σκέψεις τι θα τούς λέγατε;

«Κοινωνικά θα πρέπει ένας γονέας να σέβεται τα θέλω του παιδιού τους. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να είναι μόνο δέκτες αλλά να είναι και πομποί και να υπάρχει μία επικοινωνία. Το ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος όπου θα πρέπει να σπρώξουν τα κορίτσια οι γονείς. Έχει να κάνει με την ατομική εξέλιξη. Είναι ένας χώρος που αναπτύσσεται».

Και η Πολιτεία πώς αλλιώς μπορεί να στηρίξει τα κορίτσια που παίζουν ποδόσφαιρο για να συνεχίσουν να το απολαμβάνουν;

«Οι υποδομές παίζουν ρόλο, αλλά είναι ένα πρόβλημα που αφορά και τους άνδρες. Πρέπει να βρεθεί λύση σε αυτό. Για τα κορίτσια γίνονται συνέχεια βήματα μπροστά και με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας και του ΠΣΑΠΠ μπορούν να διεκδικούν πράγματα που για τους άνδρες θεωρούνται δεδομένα».

Ποια είναι τα δεδομένα που πολλοί προπονητές στο ποδόσφαιρο γυναικών δεν γνωρίζουν, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα;

«Είναι σημαντικό να ψάχνουν ακόμα και μόνοι τους να επιμορφωθούν. Μπορεί να λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ίδιο αλλά υπάρχουν άλλες ανάγκες. Παράδειγμα είναι το κομμάτι το ορμονικό και το κομμάτι της περιόδου. Υπάρχουν μελέτες που μπορούν να καθοδηγήσουν ένα σταφ και να βοηθήσουν στην πρόληψη των τραυματισμών των γυναικών».

Έχοντας δουλέψει και με άντρες και με γυναίκες, έχετε δει διαφορές και στο κομμάτι της ψυχολογίας ως προπονητής;

«Θεωρώ ότι ένας προπονητής θα πρέπει να ξέρει να συμπεριφέρεται είτε έχει να κάνει με αγόρια είτε με κορίτσια. Ωστόσο, όσον αφορά το κομμάτι αυτό, υπάρχει διαφορά στην αντιληπτική τους ικανότητα. Τα αγόρια είναι πιο ενστικτώδη, τα κορίτσια σκέφτονται περισσότερο, άρα εσύ ως προπονητής γυναικών πρέπει να μπεις στη διαδικασία να δεις πώς θα τους μιλήσεις για να τις ενθαρρύνεις».

Πόσο σημαντική είναι και η γυναικεία παρουσία στο ποδόσφαιρο και στον χώρο της προπονητικής;

«Πρόσφατα έγινε μία σχετική ενημέρωση από τη FIFA. Είναι πολύ σημαντικό να μπουν κι άλλες γυναίκες στα προπονητικά στας επειδή είναι πιο εύκολο να προσεγγίσουν τα κορίτσια. Υπάρχει οδηγία από την UEFA σε όλες τις Εθνικές να υπάρχει γυναίκα στο σταφ. Στο ημίχρονο πχ μπορούν να θέλουν οι παίκτριες να πάνε στα αποδυτήρια να φρεσκαριστούν, δεν μπορεί να μπει ο προπονητής μέσα αν δεν είναι έτοιμες. Μία γυναίκα μπορεί να μπει να δει τι χρειάζονται κι αν είναι όλα εντάξει».

Γιατί ο κόσμος θα πρέπει να σταματήσει να είναι προκατειλημμένος απέναντι στο ποδόσφαιρο γυναικών και να στηρίξει αυτές τις αθλήτριες χωρίς να τις υποτιμά;

«Το κοινό θα πρέπει να στηρίζει ακόμα περισσότερο τα κορίτσια γιατί χρειάστηκε να εξελιχθούν μέσα από έναν πιο δύσκολο δρόμο σε σχέση με τα αγόρια. Όταν κάποιος μιλά υποτιμητικά για μία γυναίκα που παίζει ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πώς αντικρύζει τη μητέρα, τη γυναίκα ή την κόρη του όταν πάει σπίτι του. Ως λαός θα πρέπει να μάθουμε να αξιολογούμε τους ανθρώπους όμορφα και να μην τους κρίνουμε με βάση το φύλο τους».

Εσάς πώς σας βελτιώνει ως άνθρωπο η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο γυναικών και η παρουσία σας στην Εθνική;

«Ό,τι κάνεις σε βελτιώνει και σε αναπτύσσει ως άνθρωπο. Ήδη από όταν ήμουν στον Ατρόμητο ερωτεύτηκα αυτόν τον χώρο. Θεωρώ ότι τα κορίτσια έχουν προσπαθήσει πολύ και χρειάζονται στήριξη. Ως άνθρωπος μου αρέσει να δίνω, τώρα στην Εθνική δίνω πολύ περισσότερο και με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα».

Photo credits: ΕΠΟ