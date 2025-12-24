Σπέρτος στο GWomen: «Όταν κάποιος μιλά υποτιμητικά για μία γυναίκα που παίζει ποδόσφαιρο, πώς αντικρύζει τη μητέρα, τη γυναίκα ή την κόρη του;»
Η Εθνική Γυναικών ετοιμάζεται για τα επίσημα παιχνίδια της το 2026 έχοντας έναν νέο ομοσπονδιακό τεχνικό στο τιμόνι της. Ο Βασίλης Σπέρτος έκανε ντεμπούτο με... το δεξί στα φιλικά της «γαλανόλευκης», ωστόσο αυτό είναι ακόμα η αρχή.
Γεννήθηκε στη Στουτγκάρδη. Σήμερα ζει στη Νίκαια κι έχει μία πολυσχιδή παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Αγωνίστηκε στην Προοδευτική επί δέκα χρόνια, εώ παράλληλα φόρεσε τη φανέλα του Άρη, του Φωστήρα και της Κηφισιάς.
Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, ακολούθησε την οδό της προπονητικής. Από το 2021 έως το 2024 ήταν μέλος των ακαδημιών του Ολυμπιακού, ενώ συμμετείχε και στα τεχνικά επιτελεία των Εθνικών Ομάδων Κ15 και Κ16. Διετέλεσε προπονητής της ομάδας γυναικών του Ατρομήτου, ενώ έχει σπουδάσει αθλητική ψυχολογία και διαθέτει εξειδίκευση στον σχολικό αθλητισμό.
Κάποιος που βλέπει τον ρόλο του προπονητή ως παιδαγωγού, ο Βασίλης Σπέρτος μίλησε στο GWomen για την αποστολή του στην Εθνική Γυναικών, για το πώς ο ίδιος γίνεται καλύτερος άνθρωπος μέσα από το νέο του ρόλο, αλλά και για τη σημασία της στήριξης των γυναικών στον χώρο του ποδοσφαίρου.
Πώς είδατε το κλίμα όταν πήγατε στην Εθνική και πώς σας υποδέχθηκαν και οι παίκτριες;
«Ήταν εξαιρετικό το κλίμα, όχι μόνο οι παίκτριες αλλά και στο σταφ της ομάδας που παραμένει το ίδιο με βοήθησαν πάρα πολύ. Βάλαμε κι ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε εμάς, στο σταφ και στα κορίτσια, κάτι που σίγουρα βοήθησε. Φτιάξαμε μία σχέση αμφίδρομη, είμαστε συνεργάτες».
Οι νέες προσθήκες πώς προσαρμόστηκαν;
«Τα μικρότερα κορίτσια ένιωσαν απευθείας ότι είναι σαν οικογένεια το κλίμα. Οι μεγαλύτερες τις ενσωμάτωσαν πολύ ομαλά στην Εθνική. Μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση ότι ακόμα και οι καινούριες βγήκαν μπροστά και στην προπόνηση και στις ασκήσεις κι έδειξαν προσωπικότητα, οι πιο παλιές τούς έδωσαν τον χώρο να το κάνουν αυτό».
Είδαμε ότι η Εθνική στα φιλικά που έδωσε επέστρεψε στις νίκες μετά από καιρό, τι άλλαξε προς το καλύτερο;
«Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι έπαιξε ρόλο το κλίμα και οι παίκτριες συνειδητοποίησαν ότι παίζει η μία για την άλλη. Η θετική αυτή ενέργεια μάς ανέβασε επίπεδο. Δεν έχει για μένα σημασία πόσο καιρό είχαν να κερδίσουν τα κορίτσια, ούτε εάν κέρδισαν τώρα. Πρέπει να συνεχίζουμε συνέχεια την προσπάθειά μας».
Βλέπουμε και ότι η Ομοσπονδία στηρίζει την Εθνική Γυναικών, ποιο είναι το πρότζεκτ της και οι στόχοι;
«Χωρίς τη στήριξη της ΕΠΟ δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Η Ομοσπονδία, από τον πρόεδρο μέχρι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, έχουν μπει σε μία διαδικασία να προωθήσουν και την Εθνική αλλά και το ποδόσφαιρο γυναικών γενικότερα στην Ελλάδα. Θέλουμε στα επίσημα παιχνίδια να ανέβουμε κατηγορία και σε επόμενο στάδιο να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο».
Πώς βλέπετε το υλικό στις μικρότερες κατηγορίες της Εθνικής;
«Μία χώρα που σέβεται το ποδόσφαιρό της θα πρέπει να παρακολουθεί τις μικρές κατηγορίες. Έχουμε παρακολουθήσει και τις Νεανίδες και τις Κορασίδες κι έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Τα κορίτσια πλέον αποκτούν προπονητική ηλικία και προπονούνγται πιο εξειδικευμένα».
Βλέπετε τον ρόλο σας ως έναν ρόλο παιδαγωγού, ιδιαίτερα απέναντι στις μικρότερες παίκτριες;
«Για μένα αυτό είναι δεδομένο. Στη δική μου προπονητική φιλοσοφία δεν υπάρχουν κορίτσια και γυναίκες, δεν υπάρχουν αγόρια και άντρες. Όταν μπαίνει κάποιος στο γήπεδο να παίξει και φοράει σορτσάκι αισθάνεται σαν να είναι παιδί. Είναι σημαντικό για εμας τους προπονητές να δίνουμε βάση στο κομμάτι της ψυχολογίας και το πώς μπορούμε να τους κάνουμε και καλύτερους ανθρώπους».
Στους γονείς που θέλουν οι κόρες τους να παίξουν ποδόσφαιρο κι έχουν δεύτερες σκέψεις τι θα τούς λέγατε;
«Κοινωνικά θα πρέπει ένας γονέας να σέβεται τα θέλω του παιδιού τους. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να είναι μόνο δέκτες αλλά να είναι και πομποί και να υπάρχει μία επικοινωνία. Το ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος όπου θα πρέπει να σπρώξουν τα κορίτσια οι γονείς. Έχει να κάνει με την ατομική εξέλιξη. Είναι ένας χώρος που αναπτύσσεται».
Και η Πολιτεία πώς αλλιώς μπορεί να στηρίξει τα κορίτσια που παίζουν ποδόσφαιρο για να συνεχίσουν να το απολαμβάνουν;
«Οι υποδομές παίζουν ρόλο, αλλά είναι ένα πρόβλημα που αφορά και τους άνδρες. Πρέπει να βρεθεί λύση σε αυτό. Για τα κορίτσια γίνονται συνέχεια βήματα μπροστά και με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας και του ΠΣΑΠΠ μπορούν να διεκδικούν πράγματα που για τους άνδρες θεωρούνται δεδομένα».
Ποια είναι τα δεδομένα που πολλοί προπονητές στο ποδόσφαιρο γυναικών δεν γνωρίζουν, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα;
«Είναι σημαντικό να ψάχνουν ακόμα και μόνοι τους να επιμορφωθούν. Μπορεί να λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ίδιο αλλά υπάρχουν άλλες ανάγκες. Παράδειγμα είναι το κομμάτι το ορμονικό και το κομμάτι της περιόδου. Υπάρχουν μελέτες που μπορούν να καθοδηγήσουν ένα σταφ και να βοηθήσουν στην πρόληψη των τραυματισμών των γυναικών».
Έχοντας δουλέψει και με άντρες και με γυναίκες, έχετε δει διαφορές και στο κομμάτι της ψυχολογίας ως προπονητής;
«Θεωρώ ότι ένας προπονητής θα πρέπει να ξέρει να συμπεριφέρεται είτε έχει να κάνει με αγόρια είτε με κορίτσια. Ωστόσο, όσον αφορά το κομμάτι αυτό, υπάρχει διαφορά στην αντιληπτική τους ικανότητα. Τα αγόρια είναι πιο ενστικτώδη, τα κορίτσια σκέφτονται περισσότερο, άρα εσύ ως προπονητής γυναικών πρέπει να μπεις στη διαδικασία να δεις πώς θα τους μιλήσεις για να τις ενθαρρύνεις».
Πόσο σημαντική είναι και η γυναικεία παρουσία στο ποδόσφαιρο και στον χώρο της προπονητικής;
«Πρόσφατα έγινε μία σχετική ενημέρωση από τη FIFA. Είναι πολύ σημαντικό να μπουν κι άλλες γυναίκες στα προπονητικά στας επειδή είναι πιο εύκολο να προσεγγίσουν τα κορίτσια. Υπάρχει οδηγία από την UEFA σε όλες τις Εθνικές να υπάρχει γυναίκα στο σταφ. Στο ημίχρονο πχ μπορούν να θέλουν οι παίκτριες να πάνε στα αποδυτήρια να φρεσκαριστούν, δεν μπορεί να μπει ο προπονητής μέσα αν δεν είναι έτοιμες. Μία γυναίκα μπορεί να μπει να δει τι χρειάζονται κι αν είναι όλα εντάξει».
Γιατί ο κόσμος θα πρέπει να σταματήσει να είναι προκατειλημμένος απέναντι στο ποδόσφαιρο γυναικών και να στηρίξει αυτές τις αθλήτριες χωρίς να τις υποτιμά;
«Το κοινό θα πρέπει να στηρίζει ακόμα περισσότερο τα κορίτσια γιατί χρειάστηκε να εξελιχθούν μέσα από έναν πιο δύσκολο δρόμο σε σχέση με τα αγόρια. Όταν κάποιος μιλά υποτιμητικά για μία γυναίκα που παίζει ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πώς αντικρύζει τη μητέρα, τη γυναίκα ή την κόρη του όταν πάει σπίτι του. Ως λαός θα πρέπει να μάθουμε να αξιολογούμε τους ανθρώπους όμορφα και να μην τους κρίνουμε με βάση το φύλο τους».
Εσάς πώς σας βελτιώνει ως άνθρωπο η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο γυναικών και η παρουσία σας στην Εθνική;
«Ό,τι κάνεις σε βελτιώνει και σε αναπτύσσει ως άνθρωπο. Ήδη από όταν ήμουν στον Ατρόμητο ερωτεύτηκα αυτόν τον χώρο. Θεωρώ ότι τα κορίτσια έχουν προσπαθήσει πολύ και χρειάζονται στήριξη. Ως άνθρωπος μου αρέσει να δίνω, τώρα στην Εθνική δίνω πολύ περισσότερο και με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα».
Photo credits: ΕΠΟ
