Δώνης: Στη Σαουδική Αραβία τον συνδέουν με τον πάγκο της εθνικής τους ομάδας
Τον αντικαταστάτη του Ερβέ Ρενάρ για την τεχνική ηγεσία αναζητούν οι Σαουδάραβες και στην ασιατική χώρα φέρνουν στο προσκήνιο το όνομα του Γιώργου Δώνη.
Γνωστός για την παρουσία του στους πάγκους των Αλ Ουέχντα, Αλ Φατέχ και Αλ Καλίτζ, ο Έλληνας προπονητής φαίνεται πως αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση στον πάγκο ενόψει του επικείμενου Μουντιάλ.
Οι Σαουδάραβες μάλιστα το πάνε ένα βήμα παραπέρα κάνοντας λόγο για επαφές που πλησιάσουν σε τελική συμφωνία, ώστε ο Δώνης να καθίσει στον πάγκο της εθνικής τους ομάδας.
Θυμίζουμε πως η Σαουδική Αραβία θα συμμετάσχει στον επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο κι έχει κληρωθεί σε όμιλο με αντιπάλους Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι. Φέτος ο Δώνης βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Αλ Καλίτζ, η οποία βρίσκεται στην 10η θέση της Saudi Pro League.
اليوناني جورجيوس دونيس هو الاسم الأقرب لقيادة المنتخب السعودي بدلا عن الفرنسي هيرفي رينارد ، تفاصيل بسيطة تفصلنا عن اتمام التعاقد مع المدرب اليوناني .
