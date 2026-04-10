Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος παίρνει τα εύσημα για τη δουλειά του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, με τον Έλληνα τεχνικό να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία για το βραβείο του προπονητή του Μαρτίου στη Liga Portugal.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα, ο Συλαϊδόπουλος με τη Ρίο Άβε κατέγραψε τρεις νίκες και μία ισοπαλία, ενώ η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Πρώτος στη σχετική ψηφοφορία ήρθε ο Ούγκο Ολιβέιρα της Φαμαλισάο. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει οδηγήσει την ομάδα του στην 5η θέση της κατάταξης, μετρώντας μέσα στον Μάρτιο επίσης τρεις νίκες και μια «λευκή» ισοπαλία απέναντι στη Ρίο Άβε.