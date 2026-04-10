Ο Ιβάν Τόνεϊ έγινε έξαλλος με τη διαιτησία στο ματς της Αλ Αχλί με την Αλ Φαϊχά και υπονόησε ότι υπάρχει σχέδιο ώστε να πάρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία.

Η Saudi Pro League πλησιάζει στο φινάλε και η μάχη του τίτλου έχει πάρει... φωτιά με έξι αγωνιστικές να απομένουν. Η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο προηγείται με την Αλ Χιλάλ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Ωστόσο η πρόσφατη ισοπαλία της Αχλί με την Αλ Φαϊχά έκανε έξαλλο τον Ιβάν Τόνεϊ που εξαπέλυσε κατηγορίες για ευνοϊκή μεταχείριση προς τον Πορτογάλο σταρ. Ο 30χρονος στράικερ έκανε μια ανάρτηση όπου παραπονέθηκε έντονα για τη διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε. Παρ'όλα αυτά είχε προβεί σε αντίστοιχες δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.

“El árbitro nos dijo: “CONCÉNTRENSE EN LA CHAMPIONS DE ASIA. ¿Cómo puede un árbitro decir eso?



¿En beneficio de quién? Ya sabemos para quién. AQUELLOS A LOS QUE PERSEGUIMOS”.



April 9, 2026

Pode entregar a taça, é isso que querem, querem tirar a gente de todo jeito do campeonato, querem da a taça para uma pessoa, uma falta de respeito com nosso clube 👍🏽 April 8, 2026

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως υπάρχει σχέδιο για να στεφθεί πρωταθλητής ο Ρονάλντο, ενώ ο Γκαλένο, πρώην άσος της Πόρτο, ξέσπασε στα social media δηλώνοντας: «Ας του δώσουν το κύπελλο από τώρα, αυτό θέλουν. Είναι ασέβεια προς τον σύλλογό μας».

Στη συνέχεια η Αλ Αχλί εξέδωσε ανακοίνωση που έκανε λόγο για αποφάσεις που αλλοιώνουν το πρωτάθλημα, με τον σύλλογο να εκφράζει τις αμφιβολίες του για την αμεροληψία των διαιτητών.