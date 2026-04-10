Σκάνδαλο στη Σαουδική Αραβία: «Θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα στον Ρονάλντο!»

Βασιλική Μπαρτζιώτη
Κριστιάνο Ρονάλντο Αλ Νασρ

Ο Ιβάν Τόνεϊ έγινε έξαλλος με τη διαιτησία στο ματς της Αλ Αχλί με την Αλ Φαϊχά και υπονόησε ότι υπάρχει σχέδιο ώστε να πάρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία.

Η Saudi Pro League πλησιάζει στο φινάλε και η μάχη του τίτλου έχει πάρει... φωτιά με έξι αγωνιστικές να απομένουν. Η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο προηγείται με την Αλ Χιλάλ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Ωστόσο η πρόσφατη ισοπαλία της Αχλί με την Αλ Φαϊχά έκανε έξαλλο τον Ιβάν Τόνεϊ που εξαπέλυσε κατηγορίες για ευνοϊκή μεταχείριση προς τον Πορτογάλο σταρ. Ο 30χρονος στράικερ έκανε μια ανάρτηση όπου παραπονέθηκε έντονα για τη διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε. Παρ'όλα αυτά είχε προβεί σε αντίστοιχες δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως υπάρχει σχέδιο για να στεφθεί πρωταθλητής ο Ρονάλντο, ενώ ο Γκαλένο, πρώην άσος της Πόρτο, ξέσπασε στα social media δηλώνοντας: «Ας του δώσουν το κύπελλο από τώρα, αυτό θέλουν. Είναι ασέβεια προς τον σύλλογό μας».

Στη συνέχεια η Αλ Αχλί εξέδωσε ανακοίνωση που έκανε λόγο για αποφάσεις που αλλοιώνουν το πρωτάθλημα, με τον σύλλογο να εκφράζει τις αμφιβολίες του για την αμεροληψία των διαιτητών.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα