Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ από το Μεξικό η Μοντερέι θέλει τον Ματίας Αλμέιντα στον πάγκο της ομάδας, προσφέροντας του ένα «χρυσό» συμβόλαιο.

Λύση στον πάγκο της προσπαθεί να βρει η Μονοτρέι του Μαρσιάλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του «Juan Fútbol», η διοίκηση της ομάδας κατέθεσε πρόταση που αγγίζει τα 1. 8 εκατομμύρια ευρώ για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας ο Ματίας Αλμέιδα.

Νουμέρο ένας στόχος για τον πάγκο της ομάδας λοιπόν είναι ο Πελάδο. Ένας προπονητής με σημαντικές επιτυχίες στο μεξικανικό ποδόσφαιρο. Αγού αξίζει να θυμίσουμε ότι ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ ανέλαβε μια Γουαδαλαχάρα που πάλευε για την ζωή της και στη συνέχεια κατέκτησε τα πάντα: Liga MX, Concacaf Champions League, Copa MX και Supercopa MX.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ ο Αλμέιδα, ο οποίος είναι ελεύθερος μετά την αποχώρηση του από το τιμόνι της Σεββίλης, ζήτησε χρόνο, προκειμένου να αξιολογήσει σε βάθος το πρότζεκτ. Σε αυτό το πλαίσιο, το οικονομικό σκέλος περνά σε δεύτερη μοίρα, αφού το στοιχείο που θα καθορίσει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων είναι το κατά πόσο το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες του.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε πως στο ρόστερ της ομάδας έχουμε και παλιούς γνώριμους όπως ο Άντονι Μαρσιάλ και ο πρώην φορ του Ολυμπιακού, Ούρος Τζούρτζεβιτς.