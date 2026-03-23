Ο Ματίας Αλμέιδα αποχαιρέτησε τη Σεβίλλη στα social media, τονίζοντας πως οι Ανδαλουσιανοί αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του.

Σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη, καθώς η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (23/3).

Η εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Αργεντινού στον πάγκο, ο οποίος πλήρωσε το μάρμαρο για τα αρνητικά αποτελέσματα των Ανδαλουσιανών και και την απογοητευτική τους πορεία στη φετινή La Liga.

Λίγο μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ αποχαιρέτησε τη Σεβίλλη μέσα από μήνυμα στα social media, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως αποχωρεί με τη γαλήνη πως έδωσα τα πάντα για το έμβλημα της ομάδας.

«Εκ μέρους μου και του προπονητικού μου επιτελείου. Από την πρώτη μέρα ένιωσα ότι αυτή η ομάδα δεν ήταν απλώς μία ακόμα στην καριέρα μου. Η επιστροφή σε αυτό το σπίτι μετά από τόσα χρόνια σήμαινε πολλά για μένα και το έζησα με όλη μου την καρδιά σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα.

Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες για την αφοσίωσή τους, για την προσπάθεια και για το ότι δεν σταμάτησαν να πιστεύουν ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, την ομάδα και όλους όσους εργάζονται σε αυτή για τη συνεχή υποστήριξή τους, τους οπαδούς και τους δημοσιογράφους με τους οποίους συζητήσαμε για το ποδόσφαιρο.

Ήταν μια χρονιά μάθησης που προσθέτω στην επαγγελματική μου ζωή. Ξέρω ότι η στιγμή δεν είναι αυτή που όλοι επιθυμούσαμε, αλλά ήταν ξεχωριστό το γεγονός ότι ήμουν μέρος της. Φεύγω με την ηρεμία ότι έδωσα τα πάντα, με ειλικρίνεια και σεβασμό για αυτό το έμβλημα. Όλοι γνωρίζουν ότι το υπερασπίστηκα εντός και εκτός γηπέδου. Ο Θεός να σας ευλογεί.

Ευχαριστώ για όλα, φίλοι της Σεβίλλης! Μια δυνατή αγκαλιά» τόνισε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.