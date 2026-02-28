Η φετινή Championship αφήνει ικανοποιημένο και τον πιο απαιτητικό φίλο του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Αποτελεί την κορυφαία Β' κατηγορία παγκοσμίως και συνάμα μία από τις πιο ζόρικες λίγκες της Ευρώπης, με ομάδες ιστορικές να συμμετέχουν σε αυτήν και να πασχίζουν, ενίοτε για χρόνια, ψάχνοντας την επιστροφή για τα σαλόνια. Για την Championship ο λόγος, στην οποία βλέπουμε φέτος ομάδες που απέχουν χρόνια από τις επιτυχίες να ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία, την ώρα που πιο... βαριά χαρτιά παλεύουν να αποφύγουν τον υποβιβασμό!

Στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +8 από τον δεύτερο με ματς παραπάνω βρίσκουμε την Κόβεντρι, που υπό τις οδηγίες του Φρανκ Λάμπαρντ πάει καρφί για τον τίτλο και το μεγάλο comeback στην Premier League μετά από 25 ολόκληρα χρόνια! Ακολουθούν η Μίντλεσμπρο και στο -1 η Μίλγουολ, η οποία μάχεται για την πρώτη της παρουσία στα σαλόνια μετά το μακρινό 1990, πριν καν τη δημιουργία της Premier...

Ίπσουιτς και Χαλ συμπληρώνουν την πεντάδα και πίσω τους βρίσκεται η Ρέξαμ, που πριν από μία τριετία αγωνιζόταν ακόμα στη National League αλλά έκτοτε καταπίνει τη μία κατηγορία μετά την άλλη, πηγαίνοντας για ένα ακόμη επίτευγμα υπό την ηγεσία των Ράιαν Ρέινολντς & Ρομπ ΜακΕλχένι, που έχουν δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα succes stories των τελευταίων ετών. Μια ομάδα που δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στη μεγάλη κατηγορία...

Την ίδια ώρα, στην άλλη άκρη του βαθμολογικού πίνακα, βρίσκουμε συλλόγους οι οποίοι μέχρι πρότινος αποτελούσαν μέλη των σαλονιών, με κυριότερο παράδειγμα αυτό της Λέστερ. Οι Αλεπούδες συνεχίζουν την ελεύθερη πτώση που ξεκίνησα πέρυσι, έχοντας και τιμωρία -6 για οικονομικές ατασθαλίες. Όλα αυτά, δέκα χρόνια μετά την κατάκτηση του τίτλου της Premier League.

Η Λέστερ έχει 34 βαθμούς και είναι στο -1 από τη σωτηρία, εκεί που βρίσκεται για την ώρα η Γουέστ Μπρομ. Οι Μπάγκις έχουν να επιδείξουν 13 σεζόν στα σαλόνια τον 21ο αιώνα αλλά απέχουν από αυτά μία πενταετία και φέτος κινδυνεύουν με τον πρώτο τους υποβιβασμό στη League One μετά από 33 ολόκληρα χρόνια.