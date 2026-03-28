Η Εθνική ομάδα των Παίδων είναι εκείνη που με νίκη στην επόμενη αγωνιστική θα έχει ελπίδες πρόκρισης σε αντίθεση με την Εθνική Νέων.

Από την μία ελπίδες και από την άλλη αποκλεισμός. Η Εθνική ομάδα των Παίδων με το σπουδαίο 2-3 με αντίπαλο την Σουηδία διεκδικεί τις πιθανότητές της για πρόκριση ως καλύτερη 2η από τη στιγμή που βέβαια νικήσει την τελευταία της χρονικά αντίπαλο, που είναι η Νορβηγία στις 31 Μαρτίου (στις 16.00). Από την άλλη η Εθνική Νέων έπειτα από την ήττα της με 1-0 από την Γερμανία έχει ήδη αποκλειστεί από την συνέχεια και ο τελευταίος της αγώνας θα έχει καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα.

Η βαθμολογία στο Group A3 των Παίδων

1. Μαυροβούνιο 6

2. Ελλάδα 3

3. Σουηδία 1

4. Νορβηγία 1

Η βαθμολογία στο Group 1 των Νέων

1. Αυστρία 4

2. Γερμανία 4

3. Ελλάδα 1

4. Σουηδία 1