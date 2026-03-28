Εθνική Νέων: Δεν άντεξε ως το τέλος και έχασε με 1-0 από την Γερμανία
Η Ελλάδα σε επίπεδο Νέων κρατούσε έως ένα σημείο απέναντι στην Γερμανία αλλά δυστυχώς στο τέλος δεν τα κατάφερε.
Το αντιπροσωπευτιικό μας συγκρότημα δέχθηκε το γκολ από τον Ονιέκα στο 84' με πολύ καλό του τελείωμα για το τελικό 1-0 και μένοντας στον έναν βαθμό στο γκρουπ της μετά από αυτό το αποτέλεσμα δεν έχει πιθανότητες πρόκρισης. Η πρόκριση για την πρωτιά θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική (την επόμενη δηλαδή) μεταξύ Γερμανίας και Αυστρίας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.