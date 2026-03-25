Από την Πολωνία στη Φινλανδία ο Τσιριγώτης

Ο Θοδωρής Τσιριγώτης, που πήγε το καλοκαίρι στην Γκόρνικ Ζαρμπζε, παραχωρήθηκε δανεικός για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν.

Στη φινλανδική TPS, που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της χώρας, θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν ο Θοδωρής Τσιριγώτης, αφού παραχωρήθηκε δανεικός από την Γκόρνικ Ζάμπρζε.

Ο 25χρονος Έλληνας επιθετικός είχε υπογράψει για τρία χρόνια στην πολωνική ομάδα το περασμένο καλοκαίρι που έμεινε ελεύθερος από τον Ηρακλή, έπειτα από μία πολύ καλή σεζόν που έκανε με τον «Γηραιό» στη Superleague 2.

Έπαιξε μαζί της έξι παιχνίδια, στα οποία έδωσε μία ασίστ και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην Πολόνια Μπίτομ (2η κατηγορία). Ο δανεισμός αυτός μόνο ευεργετικός δεν αποδείχθηκε, αφού εκείνος έκανε μόλις δύο συμμετοχές κι έτσι στα τέλη του Φλεβάρη επέστρεψε πίσω στην Γκόρνικ.

Έπειτα από περίπου έναν μήνα παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός, αυτή τη φορά στην TPS της Φινλανδίας για να τελειώσει εκεί αυτή τη σεζόν και να πάρει όσα περισσότερα παιχνίδια γίνεται στα πόδια του .