Δανεικός στη Πολόνια ο Τσιριγώτης
Την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου στη Πολωνία, η Πολόνια πρόσθεσε στην ομάδα της τον Έλληνα επιθετικό Θεόδωρο Τσιριγώτη. Ο 25χρονος στράικερ παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Γκόρνικ Ζάμπρζε μέχρι το τέλος της σεζόν.
Ο Τσιριγώτης υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Γκόρνικ στις αρχές του καλοκαιριού και κατέγραψε έξι συμμετοχές με τον σύλλογο μοιράζοντας και μία ασιστ, προτού δοθεί δανεικός στη Πολόνια Μπίτομ, ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του Πολωνικού ποδοσφαίρου.
