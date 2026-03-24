Μετά από σχεδόν 2,5 δεκαετίες καριέρας, ο Βάγκνερ Λοβ πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο 41χρονος επιθετικός, που αγωνίζεται στη Βραζιλία με τη φανέλα της Ρετρό, ομάδα Γ' κατηγορίας, ανακοίνωσε πως θα αγωνιστεί τελευταία φορά την Κυριακή, 28 Μαρτίου, στην αναμέτρηση με τη Σεαρά, ωστόσο θα παραμείνει στο κλαμπ ως βοηθός προπονητή.

Γεννημένος το 1984 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο μπαρουτοκαπνισμένος φορ ξεκίνησε την καριέρα του από την Παλμέιρας και το 2004 ήρθε στην Ευρώπη για χάρη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στην οποία έμεινε μέχρι το 2011 - επιστρέφοντας για λίγο το 2013. Συνολικά, με τον ρωσικό σύλλογο μέτρησε 124 γκολ σε 259 συμμετοχές, κατακτώντας πολλούς τίτλους, με σημαντικότερο το Κύπελλο UEFA το 2005.

Από εκεί και πέρα. Έπαιξε επίσης σε Φλαμένγκο, Σαντόνγκ Λούνενγκ, Κορίνθιανς, Μονακό, Αλάνιασπορ, Μπεσίκτας, Καϊράτ Αλμάτι, Μίντιλαντ, Σπορτ Ρεσίφε, Ατλέτικο Γκοϊανιένσε και Αβάι, ενώ μεταξύ 2004 και 2007, έπαιξε και στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας.