Μουντιάλ 2026: Το απίθανο πούλμαν του Κουρασάο
Η εθνική ομάδα του Κουρασάο ετοιμάζεται για το ιστορικό της ντεμπούτο σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και τα μέλη της είναι στα καλύτερά τους, ειδικά από ψυχολογικής άποψης.
Αρκεί να δει κανείς την εμφάνιση των παικτών του Μπλε Κύματος με ένα παλιάς σχολής πούλμαν που θύμιζε σχολικό λεωφορείο, δίχως παράθυρα και βαμμένο στα χρώματα της χώρας της Καραϊβικής, το οποίο είχε τις λέξεις «συγγνώμη, φτάσαμε» στο μπροστινό μέρος!
Αναμενόμενα, το κλιπ έγινε viral, με τους απανταχού φίλους του ποδοσφαίρου να αναμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον την ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ και αυτά που θα παρουσιάσει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.
Curaçao 🇨🇼 national team arrived for the 2026 World Cup in a school bus 🚌 with no windows😂😭…. These guys are creating amazing memories pic.twitter.com/5s6AQbSgL3— NEDU (@Nedu_brazil01) June 7, 2026
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