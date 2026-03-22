Γκενκ: Νικούσε με δύο γκολ τη Λα Λουβιέρ στο 90+4’ μα τελικά έφερε 5-5
Δεν εξελίχτηκαν καλά για την Γκενκ οι τελευταίες ημέρες πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων... Μετά τη συντριβή από τη Φράιμπουργκ και τον αποκλεισμό από το Europa League, η ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Λα Λουβιέρ για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος στο Βέλγιο, θέλοντας νίκη και γκέλα της Γάνδης για να μπει την ύστατη στιγμή στην εξάδα.
Εντέλει, αυτό δεν συνέβη, με την Γκενκ ούτως ή άλλως να υποπίπτει σε μία απίθανη... αυτοκτονία, καθώς παρότι προηγείτο με το εντυπωσιακό 5-3 μέχρι το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, εντέλει ισοφαρίστηκε σε 5-5!
Το ματς ήταν διαφήμιση του ποδοσφαίρου από το πρώτο μέρος, με τους φιλοξενούμενους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια προηγούμενη με 3-2. Μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά, με το σκορ στο 4-3, η Γκενκ φάνηκε να σφραγίζει το διπλό με γκολ του Μπιμπού μετά από ασίστ του Καρέτσα στο 86’, όμως με κάποιον τρόπο, οι γηπεδούχοι απέφυγαν την ήττα με τέρματα των Ενσινγκί (90+5’) και Φαγιέ (90+6’)!
Ευτυχώς για την KRC, η Γάνδη νίκησε και η Άντερλεχτ δεν έχασε με τη διαφορά που έπρεπε από τη Σερκλ Μπριζ, έτσι βαθμολογικά, η προαναφερθείσα κατάρρευση δεν είχε ιδιαίτερη σημασία, με την Γκενκ να συνεχίζει στα playoffs για την έξοδο στην Ευρώπη.
⚽ 6' La Louviere 0-1 Genk
⚽ 15' La Louviere 0-2 Genk
⚽ 38' La Louviere 1-2 Genk
⚽ 42' La Louviere 2-2 Genk
⚽ 45' La Louviere 2-3 Genk
⚽ 50' La Louviere 2-4 Genk
⚽ 69' La Louviere 3-4 Genk
⚽ 86' La Louviere 3-5 Genk
⚽ 90+5 La Louviere 4-5 Genk
⚽ 90+6 La…
