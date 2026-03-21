Μία πανέμορφη φανέλα εμπνευσμένη από το Βόρειο Σέλας κυκλοφόρησε η Τρόμσο.

Η Τρόμσο φέρει τον τίτλο της ομάδας που έχει τη βάση της πιο βόρεια από κάθε άλλη στην Ευρώπη, με τη νέα εκτός έδρας φανέλα της να είναι αυτό ακριβώς που θα περίμενε κανείς από τον νορβηγικό σύλλογο! Πρόκειται για μία εμφάνιση εμπνευσμένη από το Βόρειο Σέλας, με τα χρώματα να είναι μια μίξη μπλε και πράσινου και το αποτέλεσμα να είναι εκθαμβωτικό.

Στη σχετική δημοσίευση, βλέπουμε τη φανέλα κρεμασμένη σε ένα μικρό δέντρο με το Βόρειο Σέλας να διακρίνεται στο βάθος, ενώ σε άλλες φωτογραφίες σκιέρ να ποζάρουν φορώντας τη νέα εμφάνιση της Τρόμσο στα βουνά της περιοχής.

Την επόμενη σεζόν, ενδέχεται να δούμε την υπέροχη αυτή φανέλα και στην Ευρώπη, καθώς οι Γκούταν τερμάτισαν τρίτοι στην περσινή Eliteserien και έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League.