Γιατί στη νέα εκτός έδρας φανέλα της Εθνικής Ελλάδος αναγράφεται το «χίλια εννιακόσια είκοσι έξι»;

Την καινούρια εκτός έδρας εμφάνισή της παρουσίασε το πρωί της Παρασκευής (20/3) η Εθνική Ελλάδος. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που συνεργάζεται με μια από τις κορυφαίες αθλητικές μάρκες, την Adidas, έφερε στο φως τις εντυπωσιακές αυτές φανέλες, που θα φορούν στο εξής όλα τα κλιμάκια της ομάδας.

Γιατί όμως στον γιακά της νέας αυτής φανέλας αναγράφεται η φράση «χίλια εννιακόσια είκοσι έξι»;

Η σύνδεση της Εθνικής Ελλάδος με τον αριθμό 1926 είναι θεμελιώδης, καθώς τον Νοέμβριο εκείνου του έτους ιδρύθηκε η ΕΠΟ. Αυτό ήταν και το απαραίτητο βήμα ώστε να υπάρξει στη συνέχεια η διεθνής εκπροσώπηση της χώρας μας με τη δημιουργία της Εθνικής Ανδρών.

Επομένως, το 1926 είναι ο σταθμός που επέτρεψε στη «γαλανόλευκη» να αποκτήσει θεσμική υπόσταση και να ξεκινήσει το ταξίδι της στις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.